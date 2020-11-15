酒駕男竟恫嚇「現在殺警判無罪」 警盼給教訓判決出爐

高雄劉姓男子涉酒駕被臨檢，嗆員警「現在殺警察就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」，共被判6月徒刑，得易科罰金（圖與本案無關）。圖／本報資料照 高雄劉姓男子今年5月涉酒後騎機車，不僅安全帽沒扣，腳踏墊還有啤酒罐，小港警分局員警見狀攔檢，他不配合酒測嗆警「現在殺警察就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」，結果不僅測得呼氣酒測值每公升0.36毫克，警也辦他妨害公務罪。高雄地院審理後共判他6月徒刑，得易科罰金18萬，可上訴。

判決指出，有2次酒駕前科的劉姓男子，今年2月才執行易科罰金，5月5日下午5點多，在小港區翠亨南路1間檳榔攤喝啤酒，騎著機車上路，被小港分局小港派出所劉姓、陳姓警員見他安全帽扣環沒扣，腳踏墊還有啤酒罐，一攔查果然聞到濃厚酒味。

警方要進行酒測時，劉姓男子突恫嚇「現在殺警察就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」、「像殺死警察的那個就判無罪了」、「有一天我會找到你啦」、「你讓我進去，我出來什麼都不認人」、「我現在進去關，如果讓我出來．．．」等語脅迫，咆哮不接受酒測，員警便警告再不配合將視為拒測，才測出呼氣酒精濃度0.36毫克。

劉姓男子被依公共危險、妨害公務起訴，辯稱是否構成妨害公務要法院認定；審理時，法官勘驗密錄器，當時劉稱「現在殺警察就判無罪了」，員警立刻回話「你現在恐嚇我是不是？」劉停了一下再說「我不是說像殺人，像殺死警察的那個就判無罪了」，警再詢問「你要殺我是不是？」之後他又稱「有一天我會找到你啦」等語，法官認為已足以對員警造成心理壓力，產生不安、恐懼感，屬脅迫的行為。

法官考量劉姓男子認酒駕犯行、妨害公務則承認客觀行為，但員警指他未道歉無悔意，希望給一個教訓，加上屬累犯，依妨害公務員執行罪判2月徒刑，不能安全駕駛動力交通工具罪判5月，共應執行6月。

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