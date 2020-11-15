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不滿父親聲請保護令 逆子酒後恐嚇「一秒折斷你脖子」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市凃姓男子在今年9月間酒後恐嚇父親，台中地檢署依恐嚇、違反家暴法起訴。圖／報系資料照
台中市凃姓男子在今年9月間酒後恐嚇父親，台中地檢署依恐嚇、違反家暴法起訴。圖／報系資料照
台中市凃姓男子素行不良，酒後經常失態，也會對父親出言恐嚇，凃父因此2018年間聲請保護令，而保護令在今年4月間延長2年，警方到凃家宣讀裁定主文時，凃耿耿於懷，更在今年9月底喝酒之後，當場對父親出言恐嚇「警察還沒進來，我一秒折斷你脖子給你死」，凃父深感恐懼，向豐原警分局提出告訴，台中地檢署偵結，將凃依恐嚇、違反家暴法起訴。

根據起訴書，凃姓男子（46歲）素行不佳，酒後常恐嚇父親，凃父在前年4月間，向台中地院聲請家保護令通過，家暴另在今年會到期，台中地院由延長保護令期限2年，今年5月間，警員到凃家送達該法院裁定，並向凃宣達裁定主文，當時凃因而心生不滿。

今年9月28日下午4時許，凃酒後又對父親惡言相向，凃父告知兒子，有法院保護令，不要亂來，但沒想到，凃聽到後，勃然大怒，直說「當我殺人不會嗎，一秒而已，警察還沒進來我就給你死了」、「折斷只要一秒」，凃父聞言心生恐懼，趕緊報警求助。

凃姓男子在檢方訊問時，承認有收到法院的保護令延長裁定，但否認有恐嚇父親，不過當時凃父與凃的妹妹指證歷歷，台中地檢署偵結起訴，將凃依恐嚇、違反家暴法罪起訴。

恐嚇 家暴 警察

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