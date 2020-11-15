雙北高價自行車慣竊重操舊業 北市警拘提法辦

48歲侯姓男慣竊今年6月服刑期滿，仍不思悔改，自7月起陸續行竊停放在雙北捷運站、校園等處的高價自行車，非法所得約新台幣20萬元，北市警循線將他拘提法辦，並查扣12輛失車。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案記者會，技正孫福佐表示，市刑大肅竊組透過防竊勤務查訪轄內各易銷贓場所，經分析比對發現慣竊侯男專挑高單價品牌自行車行竊，再拿到跳蚤市場等銷贓場所變換現金，且經比對贓車符合民眾所報失車輛特徵。

為擴大偵辦，市刑大立即組成專案小組深入追查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

根據專案小組調查發現，侯男5年前就曾因偷竊自行車案遭法辦，且今年6月底才服刑期滿，不料居無定所的他於7、8月間又開始重操舊業，鎖定停放在捷運站、校園或商場附近的大廠牌、高單價自行車下手。

侯男利用工具破壞自行車鎖後行竊，有時看到未上鎖的自行車便直接騎走，再將所竊自行車隨意棄置，或是拿到跳蚤市場變賣換取現金，經初步統計，侯男不法所得約20萬元。

警方循線偵蒐，於11月9日持拘票於網咖將侯男拘提到案，經清查發現侯男所涉案件仍有10餘件，目前已查扣自行車有12輛，全案詢後依法移送北檢偵辦，法院裁定羈押。