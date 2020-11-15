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院長、次長同肯定 前監委高鳳仙開律所祝福滿滿

台灣醒報 / 記者林意玲╱台北報導

前法務部次長陳守煌(致詞者)於14日開幕當天，在台上致詞表祝福。（photo by 林意玲／台灣醒報）
前法務部次長陳守煌(致詞者)於14日開幕當天，在台上致詞表祝福。（photo by 林意玲／台灣醒報）

在前司法院長賴浩敏、前監察院長張博雅、前法務部次長陳守煌與台北市副市長黃珊珊的祝福之下，前監委高鳳仙主持設立的高理國際法律事務所14日隆重開幕，現場政府官員、法官、檢察官、社福團體、牧師等人雲集，為這所以「高舉真理、崇尚法理」為精神，替有冤屈與弱勢者申張正義的律師事務所祝賀期待。

賴浩敏：忠於當事人

「審檢辯是司法正義的金三角，這三者如果不平衡，或是結構不良，就無法健康的發揮司法的功能，」前司法院長賴浩敏也提醒法官擁有的生殺予奪之權是受之於人民的託付，他也勉勵律師要忠於當事人，與把當事人的事當成自己的事。

前司法院長賴浩敏勉勵高鳳仙。（photo by 林意玲／台灣醒報）

「我印象最深的是高鳳仙委員來台北市政府查案時，非常仔細、認真地看我們的建設，她也不只是糾正台北市政府的官員，她也非常重視公務人員的冤屈與平反。」台北市副市長黃珊珊致詞說。

張博雅：盼打抱不平

「很高興高鳳仙委員是我們8月1日所有卸職監委中，第一為掛牌的律師，」前監察院長張博雅致詞時開心的說，「高委員在監察委員中是最會抱不平的一位，不管是一般人權、性別平權，不管是在學校還是看守所，所有受到不當性侵害的，她都會第一個站出來申請調查。」

高鳳仙在監委任內平反的異域孤軍在中壢「忠貞新村」的70戶房舍問題，努力一年多方獲得國防部與國產署辦理土地分割。來自忠貞新村的前情報員王根深帶來全村的感恩，見證高鳳仙為弱勢奮鬥的故事，他強調中壢忠貞新村已建立文化園區與滇緬孤軍紀念碑，保存那一頁的歷史。

續堆動立法

防暴聯盟理事長王佩玲則肯定高鳳仙起草家暴法、性騷擾防治法及創立，過去對防暴聯盟的付出，也期待未來的跟蹤騷擾防治法、散佈女性私密照片防治法等的繼續合作。

高理國際法律事務所另外四名主持律師為陳國文（前最高法院法官）、楊子莊（前高等法院法官）、林李達（前地院法官），與從公務員體系退下的張祐齊律師。

監察院卸任監委祝賀團，左起沈美真委員、古登美委員、高鳳仙委員、張博雅院長、楊美玲委員、尤清委員。(高鳳仙提供)

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