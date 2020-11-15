影／喝醉咆哮警現身 他罵「像狗」下秒改口「罵朋友」

台中市第六警分局在今天凌晨5時許獲報，西屯區台灣大道二段某超商前有人打架，警方出動快打到場時，發現是周姓、廖姓男子酒後起口角，並無打架情事，不過兩人在警方盤查過程，不甚配合，其中一人一度還對空以台語高喊「吶告（像狗）」，警方馬上質問「罵誰」，該男子才收斂說「罵朋友」，警方將二人帶回派出所，依違反社維法偵辦。

台中市第六警分局何安所在今天清晨5時許獲報，台灣大道二段某超商有人打架，分局出動快打警力到場，到場後現場未發現有打鬥，只發現周姓（48歲）、廖姓男子（42歲）酒後起口角，另外同行的陳姓男子（39歲）、賴姓女子（37歲）在旁勸架。

不過警方在盤查時，周、廖二人因酒精催化不願配合，態度惡劣，其中廖還高分貝，對著空間以台語罵「吶告（像狗）」，警方一聽到後，馬上出言制止，並說「你在罵誰」，廖才態度收斂，直說「罵我朋友啦」，不過因二人在現場妨害安寧，警方將二人帶回派出所後，依社維法偵辦。

台中市第六警分局何安所表示，根據社會秩序維護法，周、廖二人的行為，已構成公共場所或公眾得出入之場所，酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止者的條件，可依法裁罰6000元以下的罰款。

兩人在派出所時稍微酒醒，向警方解釋，兩人是多年好友，喝完酒後就開始數落看不下對方的為人處事，越講越激動才發生口角，驚動附近居民。