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屏東潮州深夜巨響！休旅車撞翻小貨車 警到場發現又是酒駕

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名林姓男子（59歲）今天凌晨駕駛小貨車載著妻子，行經潮州朝昇路與太平路口時，與另一名駕駛白色休旅車的鍾姓男子（29歲）發生碰撞，導致小貨車翻覆休旅車車頭全毀，經民眾通報，警消先將受困在小貨車內林男的妻子救出送醫，經警方酒測，林男酒測值為零，鍾男酒測值為0.42mg/l，警詢後，將鍾依公共危險案移送。

這起交通事故，發生於今天凌晨2時許，林男駕駛小貨車載著妻子沿潮州朝昇路直行，豈料，行經太平路時，遭林男駕駛的白色休旅車側撞，導致整輛小貨車翻覆，車體橫躺在路中間，白色休旅車也因碰撞造成車頭全毀。

路過民眾見狀，立刻通報警消處理，警消到場後，先將受困在小貨車內林男的妻子救出後送醫，警方也分別向兩名駕駛施作酒測發現，林男酒測值為零，鍾男酒測值為0.42mg/l，警詢後，將鍾依公共危險案移送。

今天凌晨潮州朝昇路與太平路口發生白色休旅車撞擊小貨車的事故，目擊民眾見狀報警並拍照PO網。記者陳弘逸／翻攝至臉書
今天凌晨潮州朝昇路與太平路口發生白色休旅車撞擊小貨車的事故，目擊民眾見狀報警並拍照PO網。記者陳弘逸／翻攝至臉書

酒測 休旅車 事故

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