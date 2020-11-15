網購食品熱銷小心違去！ 未查驗未標示中文最高罰300萬

國外新冠肺炎疫情加劇，國外代購更盛，尤其業者販售國外食品琳瑯滿目，但不少賣家代購外國食品，未向衛福部食藥署申請查驗登記，也未貼出中文規定事項。台中市法制局指出， 今年1到10月不服市府衛生局行政處分提起訴願的案件共20件食品安全衛生管理法案件，其中有1/4就是民眾販售海外代購食品，表明不知道規定但照樣被罰，可處3萬到300萬罰款。

豐原陳小姐請定居韓國的朋友幫忙購買嬰幼兒食用米餅寄回台灣，在網路上宣稱可代購韓國食品；另有人則是在日本買許多膠原蛋白錠等食品，回國後吃不完，自行放到網路上販售，都遭向衛生局檢舉，食安處查證後，依食品安全衛生管理法各開罰3萬元罰款。

台中市法制局長李善植指出，今年度因衛生局處分而提起的訴願案89件中，有關食品安全衛生管理法有20件，占兩成二二。其中就有5件是網路代購國外食品，業者或民眾都表示不曉得因此觸法。

台中市食品藥物安全處表示，無論自行帶入國內或以郵購、代購、網路銷售，應辦理輸入食品查驗，違反者不論販賣數量多寡，依法可處販售者3萬至300萬元罰款；另販售無中文標示的食品，也可處3至300萬元罰款。

食安處指出，民眾從國外返台如攜帶食品，應注意數量限制，若單一品項價值超過1000美元且重量超過6公斤須申請食品輸入查驗，若錠狀、膠囊狀食品每種超過12瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限）合計超過36瓶者，也須主動申報查驗，未向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗登記，一律不可轉售，相關查驗流程可至衛生福利部食品藥物管理署網站(http://bit.ly/3c8Kw78)查詢。

被罰的民眾雖以「不知道相關規定」為理由，提起訴願。最後仍未被台中市訴願審議委員會採納，遭認定違反食品安全衛生管理法第22條第1項規定。