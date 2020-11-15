電動自行車大推進工業區 外籍移工交通事故有增無減

電動自行車代步亂象頻生，彰化縣今年到10月為止共發生458件交通事故，縣警局交通隊分析縣內電動自行車外籍移工使用較多，包括酒後騎乘、未戴安全帽、擅自穿越自行快車道等最常見，縣府勞工駔與警方持續到各大工廠、公司進行宣導，並製作多國語言的宣導手冊，強化移工對交通規則的認識。

電動自行車因缺乏規範，全國肇事率及死傷人數持續攀升，立法院去年修正「道路交通管理處罰條例」修正，規定駕駛電動自行車超過時速25公里，將處新台幣900到1800元罰鍰；未戴安全帽罰300元、擅自改裝開罰1800到5400元等，但亂象仍層出不窮，彰化縣議會多次有議員提出質詢。

新法實施以來，電動自行車交通事故並未明顯下降，彰化縣今年為止有3人因電動自行車事故死亡，都是外籍移工，包括遭汽車追撞、路口碰撞以及為了閃車發生憾事，警方說，電動自行車屬於慢車，尚未納入號牌管理，有的銷售業者還會直接到到公司推銷，以薪資扣款方便移工購買電動自行車，但目前法令仍無須領用牌照，也沒騎乘年齡的限制，不用考照就能上路，難確保騎乘上路者都有充足的交通知識。

縣府勞工處指出，許多工業區偏遠，需要有代步工具，外籍移工騎乘電動自行車問題已存在多年，不斷到他們會聚集場所宣導，對雇主與仲介來說，移工發生交通事故都會折損生產力，誰都不樂見。

交通部今年9月又研議將電動自行車納管，須領牌、保險，同時禁止14歲以下青少年及兒童騎乘。警方指出，目前電動人力車像彰化田尾遊樂區以及伸港運蚵車管理都納管，由縣市政府管理，但電動自行車數量龐大，縣市希望監理站管理，但監理站管汽機車已相當繁重。