解決警察違法搜索侵權 12月起桃檢警專責窗口啟動

桃園地檢署、市警局為避免警察第一線執法涉及「違法搜索」爭議，桃園檢警近日協調後，檢方決定下月起輪流派10名主任檢察官率檢察官專責10個分局，加強檢警互動交流，建立檢警聯繫窗口機制，第1時間解決警察第1線執勤適法性疑義，避免執勤誤觸違法搜索，影響侵害人權個案。

桃園市警局今天上午表示，統計警方第一線涉及違法搜索刑案，包括2018年5件、2019年2件及2020年上半年2件，2年半總共9件申請緊急搜索遭法院撤回，相較2019年全年刑案發生數約2萬件、今年1到11月8日止全般刑案發生數1萬6758件，警察執勤涉違法搜索個案雖佔少數，影響人民權益必須避免。

今年7月及9月間，該局邀請法官、檢察官、律師，針對市警局所屬分局、外勤大隊，舉辦5場7梯次強化警察執勤教育訓練，針對警察盤查臨檢、強制處分適法性行使職權說明，讓警察了解、避免執勤侵害人權個案，今年7月至今，市警局第一線執勤未再發生違法搜索個案。