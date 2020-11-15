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解決警察違法搜索侵權 12月起桃檢警專責窗口啟動

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園地檢署、市警局為避免警察第一線執法涉及「違法搜索」爭議，桃園檢警近日協調後，檢方決定下月起輪流派10名主任檢察官率檢察官專責10個分局，加強檢警互動交流，建立檢警聯繫窗口機制，第1時間解決警察第1線執勤適法性疑義，避免執勤誤觸違法搜索，影響侵害人權個案。

桃園市警局今天上午表示，統計警方第一線涉及違法搜索刑案，包括2018年5件、2019年2件及2020年上半年2件，2年半總共9件申請緊急搜索遭法院撤回，相較2019年全年刑案發生數約2萬件、今年1到11月8日止全般刑案發生數1萬6758件，警察執勤涉違法搜索個案雖佔少數，影響人民權益必須避免。

今年7月及9月間，該局邀請法官、檢察官、律師，針對市警局所屬分局、外勤大隊，舉辦5場7梯次強化警察執勤教育訓練，針對警察盤查臨檢、強制處分適法性行使職權說明，讓警察了解、避免執勤侵害人權個案，今年7月至今，市警局第一線執勤未再發生違法搜索個案。

市警局長陳國進表示，為避免第一線警察執勤適法性爭議，讓辦案更周全，在檢察長王俊力構想下，桃檢由10名主任檢察官率檢察官，專責全市10個分局加強互動交流機制，讓警方有一個請教檢察官的聯繫窗口，第1時間解決警察執勤的疑義，並經由檢察官背書，避免警察執勤困難和出現適法性爭議，提升辦案效率和品質。

為避免警察第1線執勤涉違法搜索適法性爭議，桃園地檢署決派10名主任檢察官專責10個分局加強互動交流機制聯繫窗口，避免影響侵害人權個案。記者曾增勳／翻攝
為避免警察第1線執勤涉違法搜索適法性爭議，桃園地檢署決派10名主任檢察官專責10個分局加強互動交流機制聯繫窗口，避免影響侵害人權個案。記者曾增勳／翻攝
為避免警察第1線執勤涉違法搜索適法性爭議，桃園地檢署決派10名主任檢察官專責10個分局加強互動交流機制聯繫窗口，避免影響侵害人權個案。本報資料照
為避免警察第1線執勤涉違法搜索適法性爭議，桃園地檢署決派10名主任檢察官專責10個分局加強互動交流機制聯繫窗口，避免影響侵害人權個案。本報資料照

警察 檢察官 人權

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