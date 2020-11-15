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獨／餐敘訂桌要求代墊款 冒充警方詐騙新竹餐飲業者

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹地區兩家餐飲業者近期遭詐騙集團鎖定，對方假冒是警察單位，向業者謊稱要餐敘訂桌，為減少招標程序，要業者先代墊數萬元款項，之後再進行核銷，等業者上當，再透過白牌車司機取款，將詐得贓款洗錢至大陸；多家餐飲業者上門氣指警方「假訂桌真落跑」，讓警方一頭霧水，擔心以後訂餐沒人相信，立刻展開追查，才發現是詐騙新手法，月初已循線帶回白牌車司機與洗錢者，全案擴大偵辦。

警方調查，黃姓餐飲業者8月份接獲不明來電，對方自稱是新竹警察單位，曾來餐廳吃過飯，因要和另個單位共同辦理餐敘，需分3天預訂20桌，桌前加酒錢共10萬元。沒多久就有一個陌生LINE ID（阿強）聯繫黃，自稱是剛打電話訂桌的警分局人士，公家單位訂餐原本須招標，因時間緊迫想省略招標流程，想要黃先代墊6萬元款項，核銷後等餐敘結束再結清款項。

詐騙集團告訴黃姓業者，由於代墊的款項見不得光，黃需要將錢交給一名林姓白牌車司機，更囑咐黃在交易過程中需全程保持通話，黃不疑有他，與林相約後依指示交錢，之後詐騙集團告訴黃會找時間到餐廳看場地，就人間蒸發。

另名莊姓餐飲業者也於9月份接獲不明來電，對方用一樣詐騙套路，稱兩個單位要合辦餐敘需訂桌，要求莊先代墊五萬元餐費，莊也依指示交錢給林，等到餐敘當天卻發現無人上門，連同材料準備費共損失10萬元。

兩間餐飲業者發現遭詐，氣的向警方討公道，警方不敢大意，調閱監視器以車追人，將林姓白牌車司機帶回到案。林坦承有和餐飲業者面交，卻稱不知道拿的是贓款，他只是在車行接獲不明來電，對方以LINE ID（阿強）給予指示，要他送包裹到台北找一名王姓男子，自己則可抽得5千元不等報酬。

警方發現，王男拿到贓款後，疑透過地下匯兌將贓款洗錢至大陸。王到案則稱，他原本在大陸工作，因為新冠肺炎疫情，才有人民幣兌換台幣的需求，由於不了解銀行法規定，才會在背包客網站上刊登兌幣資訊，最後LINE ID（阿強）就與他聯繫兌幣，自己非詐騙。

即使林男與王男極力辯解，警方仍對兩人說詞存疑，警詢後依詐欺、銀行法等罪嫌將其函辦。警方提醒，公家單位辦餐敘會按照正常程序進行，業者開收據就可核銷經費，根本不用代墊款，業者若接獲類似電話，務必要小心查證。

新竹地區餐飲業者遭詐騙集團鎖定，對方假冒是警察單位，向業者謊稱要餐敘訂桌，為減少招標程序，要業者先代墊數萬元款項，之後再進行核銷，等業者上當，再透過白牌車司機取款將贓款洗錢至大陸。示意圖／報系資料照
新竹地區餐飲業者遭詐騙集團鎖定，對方假冒是警察單位，向業者謊稱要餐敘訂桌，為減少招標程序，要業者先代墊數萬元款項，之後再進行核銷，等業者上當，再透過白牌車司機取款將贓款洗錢至大陸。示意圖／報系資料照

詐騙集團 餐飲業 贓款

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