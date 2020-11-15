男子裹著棉被陳屍車內 4嫌遭羈押禁見

新竹縣53歲彭姓男子13日被發現裹著棉被陳屍在自己車內，檢警追查死者與人有財務糾紛，檢察官依殺人罪將4名嫌疑人向法院聲請羈押獲准，仍一名涉重嫌男子在逃。

一輛白色轎車13日行經新竹縣橫山鄉台3線北上66公里處彎道時，不明原因自撞中央分隔島，轎車隨即停在路中；有目擊者表示，駕駛不久後下車，搭另輛車離開現場。

新竹縣警方獲報到場採證，發現車內有一具男屍，死者為53歲彭姓男子，身體包著棉被，頭、腳有嚴重外傷，研判疑為被人毆打傷重死亡。

檢警調查，有多項前科的彭姓男子與人有財務糾紛，彭男12日與一名男子在朋友家巧遇後，兩人共乘一部轎車外出，未料隔天彭男就被發現陳屍在自己的車內。

新竹檢方昨天偵訊4名嫌疑人，但均否認涉案，檢察官複訊後認為嫌疑人有串證滅證之虞，依殺人罪嫌向新竹地方法院聲請羈押，今天上午准押禁見。此外，檢警已鎖定另一名涉有重嫌男子身分，全力追緝釐清案情。