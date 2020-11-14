女子遛比特犬未繫繩戴嘴套 狗咬傷人判賠23萬

新北市陳姓女子帶狐狸犬到社區頂樓遛狗時，她與愛犬都遭孟姓女子的比特犬等咬傷，進而提起求償訴訟。士院認為，孟女未依規定將犬隻繫繩並戴嘴套，判賠23萬餘元。全案可上訴。

陳姓女子主張，去年10月帶狐狸犬到社區頂樓遛狗時，孟女的比特犬、班道戈犬見狀即朝狐狸犬攻擊，她為保護愛犬也遭咬傷，她請求孟女賠償醫療費、看護費、精神慰撫金等共新台幣128萬餘元。

孟姓女子辯稱，陳女帶狐狸犬到頂樓時未繫狗繩，且狐狸犬狂吠不止，比特犬、班道戈犬聞聲前去遭攻擊才會反擊，陳女自行將手伸進比特犬口中，也要為受傷負責任。

士林地方法院判決書指出，農委會已公告比特犬及與其混血的犬隻為危險性犬隻，出入公共場所或公眾得出入的場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，以及配戴不影響散熱的透氣口罩。

承審法官認為，孟女的犬隻分別為比特犬及與比特犬混血的班道戈犬，但遛狗時未遵守相關規定，導致陳女及狐狸犬受傷，不法侵害陳女身體健康權及財產權，應負賠償責任。

法官審酌，陳女因此事就醫治療傷口，且因不敢帶狗出門、焦慮失眠而求診精神科，被診斷罹患創傷後壓力症候群，就精神慰撫金部分判賠8萬元，連同醫療、看護、交通、狐狸犬醫療費等費用，孟女共應賠償23萬餘元。全案可上訴。