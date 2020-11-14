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撞死施工包商判重刑後被通緝 加入恐嚇勒索集團再被逮

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣民蔡姓男子等人，假藉竹聯幫、四海幫名義，涉嫌向5名被害人恐嚇勒索財物，經警查獲蔡及同夥共10人到案，主嫌蔡男被提報為治平對象。同夥江男3年前撞在路口施工的陳姓包商肇逃，被判處9年4月後逃逸，經警在屏東某民宿逮獲被通緝的江男，依違反組織、恐嚇等罪移送南投地檢署偵辦。

刑事警局中部打擊犯罪中心據報，以蔡男為首的犯罪集團，常藉勢借端，以 張貼散播毀謗 文宣、 撒冥紙 、潑糞 、傷害及毀損等方式， 恐嚇逼迫無債權關係的被害人 交付財物，已有5名被害人出面控訴 。

警方並查出共犯江男，負責向被害人送交恐嚇信件，江男涉嫌於2017年酒後 駕車撞上正在施工的陳姓包商和吳姓工人 後逃逸， 經台中高分院判刑 9 年 4 月定讞後逃亡，由法院發佈通緝中 。

警方於本月9日及10在南投縣竹山鎮及屏東縣恆春鎮，查獲蔡男、 江男及同夥共1 0人到案， 查扣手機 2 支、商業本票、債務委託書、存摺、球棍及高爾夫球桿等證物 。

南投縣民蔡姓男子等人，假藉竹聯幫、四海幫名義，涉嫌向5名被害人恐嚇勒索財物，經警查獲蔡及同夥共10人到案，主嫌蔡男被提報為治平對象。圖／警方提供
南投縣民蔡姓男子等人，假藉竹聯幫、四海幫名義，涉嫌向5名被害人恐嚇勒索財物，經警查獲蔡及同夥共10人到案，主嫌蔡男被提報為治平對象。圖／警方提供
江男3年前撞在路口施工的陳姓包商肇逃，被判處9年4月後逃逸，加入恐嚇勒索集團，經警在屏東某民宿逮獲被通緝的江男，依違反組織、恐嚇等罪移送南投地檢署偵辦。圖／警方提供
江男3年前撞在路口施工的陳姓包商肇逃，被判處9年4月後逃逸，加入恐嚇勒索集團，經警在屏東某民宿逮獲被通緝的江男，依違反組織、恐嚇等罪移送南投地檢署偵辦。圖／警方提供

恐嚇 屏東縣 通緝

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