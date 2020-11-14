偷「媽媽的姐妹的女兒的老公」的車 遠親佛心卻撤不了告
桃園梁姓慣竊偷了1輛小貨車，落網才驚覺葉姓失主是他「媽媽的姐妹的女兒的老公」，論輩分應稱葉姐夫，葉事後想撤告，而竊盜罪五等親內血親、三等親內姻親雖屬告訴乃論，檢察官一度相當頭疼，耗費時間才查清2人親屬關係，確認非告訴乃論範疇依法起訴，法院依竊盜罪判梁6月，可上訴。
檢方起訴指出，梁男（53歲）去年8月16日早上8點多，在中壢區正安街一帶拿自備的鑰匙，竊取葉男停放路邊的小貨車，對方驚覺遭竊報案，警方21日晚上在田溪路查獲贓車，事後經警方通知到案，葉、梁才相認，發現彼此是許久不見的遠親。
檢方訊時，葉男說梁是他「老婆的媽媽的妹妹的兒子」，已經和梁很久沒見面了；而梁則說，葉是他「媽媽的姐妹的女兒的老公」，還說如果當初知道車子是親戚的，那就不會去偷了。
而葉男在偵查時一度表明「不想告了」、「可以撤告嗎？」但檢察官考量，直系血親、配偶或同財共居親屬間犯竊盜罪章，得免除其刑，而前項親屬或其他五等親內血親，或第三親等內姻親之間犯該罪，需告訴乃論。
也就是說，若葉男想要撤告，必須符合5等親內的血親、3等親內的姻親，才能算是告訴乃論，否則竊盜罪屬於公訴罪，就算被害人想撤告檢察官若認犯罪嫌疑重大，仍得依法起訴。
而全案原只是件單純的竊盜案，為證明2人之間親屬關係，檢察官耗費大量心力調閱中壢區戶政系統資料，最後終於找到他們的親戚關係，也確認超出3等親姻親範圍，因此梁的行為屬於公訴罪，依竊盜罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，葉在偵查時雖向檢察官表明想撤回告訴，但依相關戶籍資料，可見雙方親等已不符告訴乃論範圍，且全案也不生訴訟條件欠缺問題，仍依法為實體審理。
法院考量，梁男有多項竊盜前科，並不記取教訓，持續侵害他人財產權，但考量所竊車輛已還給被害人，對方也表明不願追究等，依竊盜罪判他有期徒刑6月，得易科罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言