猖獗還是白目？南投盜伐查緝會議中 山老鼠一旁盜伐被逮

山老鼠盜伐猖獗，南投林管處昨天在奧萬大國家森林遊樂區召開盜伐查緝聯繫會議，研商如何跨機關合作共同打擊盜伐犯罪，南投地檢署檢察長張曉雯和9名檢察官與會，沒想到下午萬大林道就有3名外籍山老鼠和台灣籍接應車手盜採紅檜，被保七總隊第六大隊和仁愛警分局攔檢，當場查扣5.475公斤的紅檜樹瘤，今天依違反森林法移送南投地檢署偵辦。

南投林管處表示，山老鼠集團雇用逃逸外籍移工盜伐案件日趨嚴重，甚至有為求暴利，鋸切樹齡上百年之紅檜、台灣扁柏生立木，嚴重破壞林木生長及森林生態，這些外籍移工體力佳，深入高山區域盜採珍貴林木，再以人力背運下山，查緝更為困難，讓台灣山林慘遭破壞。

南投林管處盜伐查緝會議，邀集南投地方法院、南投地檢察署、保七總隊第六大隊及南投縣警察局共同商討合作盜伐查緝相關策略，並實際瞭解盜伐對於森林公益功能之破壞；南投地檢署張檢察長曉雯率2名主任檢察官及7名檢察官參與、保七總隊第六大隊及南投縣政府警察局也有20餘名員警與會。

沒想到外籍山老鼠竟膽敢在太歲頭上動土，就在仁愛鄉盜採紅檜樹瘤，並從萬大林道出入，警方相當機警當場盤查，將4人全部逮捕，取出5公斤紅檜樹瘤，市價15萬元。