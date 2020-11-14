影／中市警威力掃蕩黑幫 逮2治平目標及共犯15人

台中市警局執行今年第4次「全國同步掃黑專案行動」，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，本次專案針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及經常活動處所執行臨檢246處，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。

台中市警局為掃蕩地下錢莊、網路賭博衍生討債及侵害公共工程、建築與土方業等暴力案件及防杜街頭聚眾鬥毆事件，自今年11月2日起至11月13日止為期12日，執行今年第4次「全國同步掃黑專案行動」。

其中，第六分局於11月3日偵破暴力犯罪集團，查獲天道盟天理會組合成員蔡姓嫌犯及同夥共犯12人到案，被害人僅因與蔡嫌旗下小弟在酒店發生口角糾紛，蔡嫌不滿小弟遭受屈辱，即率旗下多名小弟前往被害人居住所附近埋伏，並指使小弟假藉商談事情為由，將被害人約出並趁其無防備之時，持槍械、棍棒等凶器，強押被害人上車，帶往該集團據點施暴毆打，造成被害人身體多處瘀挫傷。

豐原分局於11月9日查獲以曾姓嫌犯為首及共犯3人的暴力討債集團，該集團首腦曾嫌利用旗下成員名義向國有財產署承租土地，伺機從土地開發徵收補償金牟取利益；另覬覦被害人土地開發達千萬之優渥補償金，趁劉姓被害人至神岡區公所參與財政部國有財產署協調土地開發案補償金會議之際，脅迫被害人簽立本票、土地協議書及土地讓渡書等文件，並強押被害人至銀行提領540萬現金。