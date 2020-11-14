快訊

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

新冠肺炎境外+3！ 2周累計45例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中市警威力掃蕩黑幫 逮2治平目標及共犯15人

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警局執行今年第4次「全國同步掃黑專案行動」，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，本次專案針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及經常活動處所執行臨檢246處，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。

台中市警局為掃蕩地下錢莊、網路賭博衍生討債及侵害公共工程、建築與土方業等暴力案件及防杜街頭聚眾鬥毆事件，自今年11月2日起至11月13日止為期12日，執行今年第4次「全國同步掃黑專案行動」。

其中，第六分局於11月3日偵破暴力犯罪集團，查獲天道盟天理會組合成員蔡姓嫌犯及同夥共犯12人到案，被害人僅因與蔡嫌旗下小弟在酒店發生口角糾紛，蔡嫌不滿小弟遭受屈辱，即率旗下多名小弟前往被害人居住所附近埋伏，並指使小弟假藉商談事情為由，將被害人約出並趁其無防備之時，持槍械、棍棒等凶器，強押被害人上車，帶往該集團據點施暴毆打，造成被害人身體多處瘀挫傷。

豐原分局於11月9日查獲以曾姓嫌犯為首及共犯3人的暴力討債集團，該集團首腦曾嫌利用旗下成員名義向國有財產署承租土地，伺機從土地開發徵收補償金牟取利益；另覬覦被害人土地開發達千萬之優渥補償金，趁劉姓被害人至神岡區公所參與財政部國有財產署協調土地開發案補償金會議之際，脅迫被害人簽立本票、土地協議書及土地讓渡書等文件，並強押被害人至銀行提領540萬現金。

為有效防止幫派分子不法行徑，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，臺中市警局長楊源明要求各警分局對於轄區內之聚眾鬥毆案件均應逐案列管，比對分析相關暴力事證，積極朝組織犯罪蒐報查辦，以聚焦打擊約制不法分子，及時壓制不法氣燄，並結合「第三方警政」策 略，清剿幫派所依附或寄生之不法行業，斷絕賴以生存各項金流，瓦解危害治安幫派組合，期以有效淨化社會治安，建構大台中宜居城市。

台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供
台中市警局執行今年第四次掃黑行動，共計檢肅治平專案目標2人、組織共犯15名成員到案；另查扣非制式手槍3把、子彈35發、各式毒品合計3515.61公克等證物，檢警有效壓制黑道幫派氣焰。圖／警方提供

幫派 補償金 黑道

延伸閱讀

中市動保深度教育課程 療癒犬當助教陪上課

影／新北警強力掃蕩黑幫 檢肅23人到案還查獲衝鋒槍

影／長榮大學女大生遇害 中市警舉辦防身術示範教學

影／中市公車與機車騎士擦撞 騎士頭部重創昏迷搶救中

相關新聞

黨產條例釋憲後 理律所長李念祖提出兩大憲法問題反思

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。理律法律事務所所長李念祖表示，就整個釋憲過程提出兩個值得反思憲法問題作為討...

屏縣議員回填魚塭不起訴 時力立委翻案控官方縱容

國民黨籍屏東縣議員劉淼松3年前被檢舉以他經營的鍇霖土資場事業廢棄物非法回填魚塭，違反廢棄物清理法，屏東地檢署偵辦認定回填...

張淑晶告親哥妨害名譽 新北檢認非憑空捏造處分不起訴

新北市爭議不斷的知名房東張淑晶今年按鈴狀告親哥哥妨害名譽，因非憑空捏造，新北地檢署日前處分不起訴。

影／中市警威力掃蕩黑幫 逮2治平目標及共犯15人

台中市警局執行今年第4次「全國同步掃黑專案行動」，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，本次專案針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及...

他貪500塊賣手機門號給詐團 下場是被法院判賠500萬

桃園邱姓、林姓男子貪圖小利，各以500元、1000元把手機門號詐騙集團，害1名高齡7旬的林姓婦人500多萬元積蓄被騙光，...

賓士男欠稅遭扣車 馬上繳10萬

嘉義縣竹崎鄉柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，經多次催繳無效，法務部行政執行署嘉義分署，日前查獲柳男的白色...

大法官說黨產條例合憲 學者：非常失望

大法官釋字七九三號解釋宣告黨產條例合憲，台大政治系教授黃錦堂昨指出，對本號解釋非常失望，東吳法律系教授林三欽則說，「不當...

新聞眼／大法庭難解歧見 司改績效如泡沫

最高法院針對人犯假釋期間再犯該由誰來決定撤銷假釋與否的爭議，大法庭上周才開言詞辯論庭，原本理應統一終審法院內的歧異見解，...

「撤銷假釋」釋憲後最高法院放人 檢察總長：不排除非常上訴

大法官上周對假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋宣告部分違憲，各法院如何處理相關案件，大法庭近日原要做出統一見解，但最高法...

比古柯鹼貴 男子走私保育魚類魚膘製品 認罪獲緩起訴

關務署台北關與刑事警察局今年共同執行快遞貨物稽查，發現姚姓男子自國外進口被列為國際保育類加州犬形黃花魚的魚膘產製品，準備...

黨產條例釋憲後爭議未了 董保城：破壞民主法治的建構

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。東吳法學院講座教授董保城批評，大法官並未釐清「轉型正義」概念，對於「轉型正...

涉妨害罷免 法院判石頭里長4個月

被稱為「石頭里長」的高雄市內門區里長謝振城，因與胞姊還有友人那姓男子，在紫竹寺涉及妨害罷韓連署遭提告。橋頭法院今判謝有期...

熱門新聞

鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

台大五天三起事故 又一名22歲男學生墜樓意識不清送醫

暖！學生意外頻傳 台大社會系師生發起「互挺團」

BMW詭異停路中央駕駛不知去向 後座竟有棉被包裹男屍

台大5日內第三起學生事故 校方回應了

影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。