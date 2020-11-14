收貨簡訊騙點擊集團盜刷詐百萬 主嫌10萬元交保

檢調追查有詐團利用發送「查詢收貨」簡訊吸引民眾點擊網路連結，導致手機被植入惡意程式盜取銀行資料，進而盜領走存款、盜刷信用卡，台北地檢署昨搜索約談詐團成員戴宏宇、王泓仁等人，複訊後依妨害電腦使用等罪，命戴以10萬元、王以3萬元交保，將續追幕後駭客集團。

檢調獲報，戴宏宇、王泓仁涉於2019年7、8月間，以內含後門程式的「chrome.apk」簡訊，發送至不特定人手機，簡訊內容提及「您在本店訂購的貨品已派發請查收」，並附加「duckdna.org」超連結，民眾若點選，就會被植入木馬程式。

檢調追查，此木馬程式一旦植入，就會讀取手機內各項資料，包括網路銀行帳號密碼、電子郵件帳密等個資，再上傳雲端硬碟供戴宏宇等人取用。

檢調懷疑，戴宏宇集團另攔截網銀傳送給客戶「簡訊認證碼」，冒用客戶帳號進行「非約定帳戶」轉帳功能，盜轉被害人存款，抑或盜刷被害人信用卡；該木馬程式還能攔截銀行信用卡消費認證密碼簡訊，以便成功核對資料盜刷，藉此將90萬多元民眾存款盜走。

為詐騙更多人，戴宏宇等還會將不法所得，用來購買簡訊發送點數，降低「犯罪成本」；此外，檢調追查，王泓仁也以同樣方式盜刷10萬多元購買遊戲點數。

檢調追查ＩＰ位址追查，發現戴宏宇透過架設於日本VPN竊取、登入銀行客戶網銀帳號，王泓仁利用同樣跳板與親友ＩＰ，再將盜刷購買來的遊戲點數，存入與戴男共用帳戶。

初步清查有14名銀行客戶受害，民眾損失金額逾百萬元，檢察官林錦鴻昨天指揮調查局資安站搜索約談，全案將擴大偵辦。