快訊

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

新冠肺炎境外+3！ 2周累計45例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣議員回填魚塭不起訴 時力立委翻案控官方縱容

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

國民黨籍屏東縣議員劉淼松3年前被檢舉以他經營的鍇霖土資場事業廢棄物非法回填魚塭，違反廢棄物清理法，屏東地檢署偵辦認定回填物非廢棄物，處分不起訴；時代力量立委陳椒華以台南社大環境行動小組的有害事業廢棄物偵側結果，抨擊縣府縱容，要求重啟調查，今天會同相關單位現勘；縣府強調，該案經中央、地方環保機關與檢警調查，結果顯示非事業廢棄物。

陳椒華指出，劉淼松經營的鍇霖公司的事業廢棄物再利用疑雲出現新事證，經過台南社大環境行動小組研究員晁瑞光以XRF偵測後，玻璃纖維樹脂的銅、鎳、鎘、鋅、鉻等金屬含量超過土壤管制標準，甚至還出現未管制的稀土銻1001ppm及銣11600ppm；縣環保局經常認定為再利用而非廢棄物，誤導檢察官調查方向，以致不起訴。

陳椒華出示重金屬超標的TCLP檢驗報告，指鍇霖土資場堆置的玻璃纖維樹脂粉料屬有害事業廢棄物，並非先前鍇霖與屏東環保局所稱的玻璃砂，要求環保局、檢方重啟調查，今天上午10時會同相關單位到鍇霖現勘，請環保單位採樣蒐證，勿縱容議員與其公司，依違反廢清法「未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物」究辦。

她說，「台灣不管藍綠，都在玩『假再利用真廢棄』、廢棄物以產品名義填埋魚塭與農地，不法者賺大錢的遊戲，債留子孫」，

縣府回應，屏檢不起訴處分書指鍇霖公司經主管機關申領有再利用許可資格，以製造低強度混凝土為業，收受的玻璃纖維樹脂絲原料，是來自合法處理機構所產出可容許銅含量5%以下的標準，區內物質應屬成品而非廢棄物，為處理後資源化產品，有申報產出及收受記錄為憑，採樣檢測結果，都未超過有害事業廢棄物毒性特性溶出規定標準值。

縣府說，目前鍇霖廠區內堆置物，經環保署及環保局稽查，屬再利用加工後產品，因後端去化通路供過於求，致滯銷大量堆置於場內，環保局已多次要求應儘速去化移除，移除去化前仍應妥善貯存，避免衍生影響附近環境品質事件，環保局也會與環保署嚴密追蹤監控，若發現有非法貯存或收受有害事業廢棄物，當依法嚴辦並要求清理。

屏東地檢署表示，當時不起訴是罪證不足，對於相關質疑及所提出事證部分，檢方已主動剪報分他案偵辦中。

屏東縣議員劉淼松3年前被爆出疑以自己經營的鍇霖土資場事業廢棄物埋填魚塭，違反廢棄物清理法，檢方處分不起訴，時力立委陳椒華引用環團有害事業廢棄物的偵側結果，要求重啟調查。記潘欣中／翻攝
屏東縣議員劉淼松3年前被爆出疑以自己經營的鍇霖土資場事業廢棄物埋填魚塭，違反廢棄物清理法，檢方處分不起訴，時力立委陳椒華引用環團有害事業廢棄物的偵側結果，要求重啟調查。記潘欣中／翻攝

廢棄物 屏東縣 環保署

延伸閱讀

立委民團提新事證 籲屏東環檢重啟調查鍇霖案

時力新主席 陳椒華：將結合黨部、黨團發揮加乘效果

營區蔣公銅像應轉型？ 嚴德發：蔣公是國民革命軍之父

立委籲開徵耗水費 水利署稱有決心但仍無期程表

相關新聞

黨產條例釋憲後 理律所長李念祖提出兩大憲法問題反思

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。理律法律事務所所長李念祖表示，就整個釋憲過程提出兩個值得反思憲法問題作為討...

屏縣議員回填魚塭不起訴 時力立委翻案控官方縱容

國民黨籍屏東縣議員劉淼松3年前被檢舉以他經營的鍇霖土資場事業廢棄物非法回填魚塭，違反廢棄物清理法，屏東地檢署偵辦認定回填...

張淑晶告親哥妨害名譽 新北檢認非憑空捏造處分不起訴

新北市爭議不斷的知名房東張淑晶今年按鈴狀告親哥哥妨害名譽，因非憑空捏造，新北地檢署日前處分不起訴。

影／中市警威力掃蕩黑幫 逮2治平目標及共犯15人

台中市警局執行今年第4次「全國同步掃黑專案行動」，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，本次專案針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及...

他貪500塊賣手機門號給詐團 下場是被法院判賠500萬

桃園邱姓、林姓男子貪圖小利，各以500元、1000元把手機門號詐騙集團，害1名高齡7旬的林姓婦人500多萬元積蓄被騙光，...

賓士男欠稅遭扣車 馬上繳10萬

嘉義縣竹崎鄉柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，經多次催繳無效，法務部行政執行署嘉義分署，日前查獲柳男的白色...

大法官說黨產條例合憲 學者：非常失望

大法官釋字七九三號解釋宣告黨產條例合憲，台大政治系教授黃錦堂昨指出，對本號解釋非常失望，東吳法律系教授林三欽則說，「不當...

新聞眼／大法庭難解歧見 司改績效如泡沫

最高法院針對人犯假釋期間再犯該由誰來決定撤銷假釋與否的爭議，大法庭上周才開言詞辯論庭，原本理應統一終審法院內的歧異見解，...

「撤銷假釋」釋憲後最高法院放人 檢察總長：不排除非常上訴

大法官上周對假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋宣告部分違憲，各法院如何處理相關案件，大法庭近日原要做出統一見解，但最高法...

比古柯鹼貴 男子走私保育魚類魚膘製品 認罪獲緩起訴

關務署台北關與刑事警察局今年共同執行快遞貨物稽查，發現姚姓男子自國外進口被列為國際保育類加州犬形黃花魚的魚膘產製品，準備...

黨產條例釋憲後爭議未了 董保城：破壞民主法治的建構

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。東吳法學院講座教授董保城批評，大法官並未釐清「轉型正義」概念，對於「轉型正...

涉妨害罷免 法院判石頭里長4個月

被稱為「石頭里長」的高雄市內門區里長謝振城，因與胞姊還有友人那姓男子，在紫竹寺涉及妨害罷韓連署遭提告。橋頭法院今判謝有期...

熱門新聞

鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

台大五天三起事故 又一名22歲男學生墜樓意識不清送醫

暖！學生意外頻傳 台大社會系師生發起「互挺團」

BMW詭異停路中央駕駛不知去向 後座竟有棉被包裹男屍

台大5日內第三起學生事故 校方回應了

影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。