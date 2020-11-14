屏縣議員回填魚塭不起訴 時力立委翻案控官方縱容

國民黨籍屏東縣議員劉淼松3年前被檢舉以他經營的鍇霖土資場事業廢棄物非法回填魚塭，違反廢棄物清理法，屏東地檢署偵辦認定回填物非廢棄物，處分不起訴；時代力量立委陳椒華以台南社大環境行動小組的有害事業廢棄物偵側結果，抨擊縣府縱容，要求重啟調查，今天會同相關單位現勘；縣府強調，該案經中央、地方環保機關與檢警調查，結果顯示非事業廢棄物。

陳椒華指出，劉淼松經營的鍇霖公司的事業廢棄物再利用疑雲出現新事證，經過台南社大環境行動小組研究員晁瑞光以XRF偵測後，玻璃纖維樹脂的銅、鎳、鎘、鋅、鉻等金屬含量超過土壤管制標準，甚至還出現未管制的稀土銻1001ppm及銣11600ppm；縣環保局經常認定為再利用而非廢棄物，誤導檢察官調查方向，以致不起訴。

陳椒華出示重金屬超標的TCLP檢驗報告，指鍇霖土資場堆置的玻璃纖維樹脂粉料屬有害事業廢棄物，並非先前鍇霖與屏東環保局所稱的玻璃砂，要求環保局、檢方重啟調查，今天上午10時會同相關單位到鍇霖現勘，請環保單位採樣蒐證，勿縱容議員與其公司，依違反廢清法「未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物」究辦。

她說，「台灣不管藍綠，都在玩『假再利用真廢棄』、廢棄物以產品名義填埋魚塭與農地，不法者賺大錢的遊戲，債留子孫」，

縣府回應，屏檢不起訴處分書指鍇霖公司經主管機關申領有再利用許可資格，以製造低強度混凝土為業，收受的玻璃纖維樹脂絲原料，是來自合法處理機構所產出可容許銅含量5%以下的標準，區內物質應屬成品而非廢棄物，為處理後資源化產品，有申報產出及收受記錄為憑，採樣檢測結果，都未超過有害事業廢棄物毒性特性溶出規定標準值。

縣府說，目前鍇霖廠區內堆置物，經環保署及環保局稽查，屬再利用加工後產品，因後端去化通路供過於求，致滯銷大量堆置於場內，環保局已多次要求應儘速去化移除，移除去化前仍應妥善貯存，避免衍生影響附近環境品質事件，環保局也會與環保署嚴密追蹤監控，若發現有非法貯存或收受有害事業廢棄物，當依法嚴辦並要求清理。