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他貪500塊賣手機門號給詐團 下場是被法院判賠500萬
桃園邱姓、林姓男子貪圖小利，各以500元、1000元把手機門號詐騙集團，害1名高齡7旬的林姓婦人500多萬元積蓄被騙光，落網後還說「很對不起她，但沒錢賠」；法院審酌，2人均被依詐欺罪判刑，幫助詐欺行為與林婦受害結果具因果關係，判邱、林應賠償林婦共553萬890元，可上訴。
檢警調查，邱、林把手機門號SIM卡各以500元、1000元價格賣給詐騙集團，林還搭應擔任車手，約好每次提領成功就有1500元報酬，後來林婦2018年4月12日接到詐團電話，依指示變更戶頭密碼，還把提款卡、存摺寄給對方，慘遭盜領553萬890元。
林婦主張，邱、林因共同參與詐欺行為，導致她名下金融帳戶遭盜領，對2人求償損失553萬890元；對此，林透過書狀表示「要跟林婦說聲對不起」，害她損失500多萬元，但被求償這麼多錢自己無力償還，也認為不符比例原則，而邱則沒出庭，也沒提出任何書面陳述。
民事庭審酌，邱、林人涉及詐欺犯行，刑事部分各自被判刑4月、1年6月，可見犯行明確，而邱男基於幫助詐欺取財不確定故意，提供門號給詐團，導致林婦被騙500多萬元，其行為與林受損害結果間具相當因果關係，應負連帶賠償責任。
另林男部分，法院認為他除提供門號，還接受詐團指示去提領金錢，自屬共同侵權人，他辯稱為賺取3500元微薄工資才被騙等，也沒舉證，不予採信，認為也應負損害賠償責任；法院認為林婦求償有理由，判處邱、林應賠償她553萬890元。
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