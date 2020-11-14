2大生與1男先後與同名少女嘿咻 不准易科罰金須服勞動

大學生阿忠、阿仁及王姓機具操作員，去年透過通訊軟體，認識14歲少女小蘋，先後與小蘋發生性關係，經少女媽媽提告，3人有悔意，欲與少女和解，但少女媽媽拒絕，台中地院依妨害性自主罪，以阿忠與少女嘿咻2次判刑6月，而阿仁及王與少女嘿咻1次各判刑4月，3人均不得易科罰金，必須易服社會勞動。

判決書指出，大學生阿忠（化名）去年7月間，透過通訊軟體「探探」認識少女小蘋（化名），同月間在他台中市住處、及少女住處，2度與小蘋發生性關係。

大學生阿仁（化名）於同年5月間，透過通訊軟體「探探」認識少女小蘋，以通訊軟體LINE帳號暱稱「A.K.A」與小蘋聯絡，於5月5日下午，在中市南區復興路3段與復興園路口之國立公共資訊圖書館停車場，在他的車內與小蘋嘿咻。

王姓機具操作員去年9月13日透過通訊軟體「探探」認識少女小蘋，並以通訊軟體IG帳號暱稱與小蘋聯絡，再於9月14日下午，在小蘋住處，2人發生性關係。案經小蘋及她的媽媽訴由台中市政府警察局婦幼警察隊報告台中地方檢察署檢察官偵查起訴。

法官審酌大學生阿忠阿仁及王男，均知悉小蘋的年齡處於身心與人格發展中之重要階段，對於男女兩性關係，猶處於懵懂之狀態，竟未能克制自身情慾，與小蘋發生性關係，影響她的身心發展。