比古柯鹼貴 男子走私保育魚類魚膘製品 認罪獲緩起訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

關務署台北關與刑事警察局今年共同執行快遞貨物稽查，發現姚姓男子自國外進口被列為國際保育類加州犬形黃花魚的魚膘產製品，準備透過小三通船運轉至大陸，涉違反野生動物保育法，因姚男坦承犯行，新北地檢署日前處分緩起訴2年，但須繳交國庫8 萬元。

緩起訴指出，任職物流公司的姚姓男子依大陸地區綽號「甄龍」男子指示，今年7月未經主管機關許可，從墨西哥進口被國際自然保護聯盟列入瀕危物種紅色名錄的「加州犬型黃花魚」，又名「加利福尼亞灣石首魚」的魚膘產製品共76片，準備經由小三通以船運方式轉運至大陸廣州。

海關人員查獲後會同刑事局人員又在姚男任職的物流八司內，再查獲18片「加州犬型黃花魚」魚膘產製品， 查扣貨運公司對帳單和貨品輸入文件及輸出托運單等證物。

違反野生動物保育法的姚男到案後坦承犯行，新北地檢署認為姚犯後度良好，日前處分緩起訴2年，但須繳交國庫8萬元。

據了解，「加州犬型黃花魚」，又名「加利福尼亞灣石首魚」或「麥氏托頭石首魚」，屬瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES簡稱華盛頓公約）附表一列管之物種，也屬於我國野生動物保育法規範之海洋保育類野生動物。

「加州犬型黃花魚」僅分布於墨西哥加利福尼亞灣。其魚鰾俗稱「黃花膠」，富含高級膠原蛋白，價格昂貴，比毒品古柯鹼的價格還要高，也有人稱為「海中古柯鹼」。

關務署台北關與刑事警察局今年7月共同查獲保育類加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾利用快遞闖關案，每公斤的價格比古柯鹼還貴，姚姓男子違反野生動物保育法，因認罪獲緩起訴，但須繳交國庫8萬元。（關務署台北關提供）
關務署台北關與刑事警察局今年7月共同查獲保育類加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾利用快遞闖關案，每公斤的價格比古柯鹼還貴，姚姓男子違反野生動物保育法，因認罪獲緩起訴，但須繳交國庫8萬元。（關務署台北關提供）
關務署台北關與刑事警察局今年7月共同查獲保育類加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾利用快遞闖關案，每公斤的價格比古柯鹼還貴，姚姓男子違反野生動物保育法，因認罪獲緩起訴，但須繳交國庫8萬元。（關務署台北關提供）
關務署台北關與刑事警察局今年7月共同查獲保育類加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾利用快遞闖關案，每公斤的價格比古柯鹼還貴，姚姓男子違反野生動物保育法，因認罪獲緩起訴，但須繳交國庫8萬元。（關務署台北關提供）

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