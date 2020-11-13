黨產條例釋憲後爭議未了 董保城：破壞民主法治的建構

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。東吳法學院講座教授董保城批評，大法官並未釐清「轉型正義」概念，對於「轉型正義」此一黨產條例背後的立法概念，從未獲得釐清，因而破壞對我國民主法治的建構。

「理律法律事務所」與「台大公共事務研究所」今舉行「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊？重建還是解構？」論壇，邀請前大法官湯德宗、理律所長李念祖主持，並由台大政治系教授陳淳文、黃錦堂、東吳法學院講座教授董保城、林三欽主講。

董保城擔任釋字793鑑定人。他指出，大法官在選擇言詞辯論爭點時，已可看出大法官對於黨產條例的爭議做選擇，致使極重要的根本問題，如轉型正義內涵為何，遭到省略。更對黨產條例中，與遭合憲宣告條文而無法切割的重要法條，竟然宣告不受理。

這都可看出釋字793的論理不足，且不受理的根據薄弱，刻意留下其「推定合憲」效果，卻又不真正宣告合憲的詭術。此外，大法官並未針對四位鑑定人意見，做採納與否的攻擊防禦，論理正當性有所不足。

董保城直言，某位大法官嚴厲指責聲請釋憲的台北高等行政法院法官，黨產會又聲請參與釋憲的法官迴避，未來將造成寒蟬效應，甚或將摧毀法官制憲制度。