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黨產條例釋憲後 理律所長李念祖提出兩大憲法問題反思

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。理律法律事務所所長李念祖表示，就整個釋憲過程提出兩個值得反思憲法問題作為討論基礎，大法官釋憲中，聲請法官角色？民主政治如何制衡多數暴力問題。他說，當793完全看不見抗多數，唯一希望期盼每位法官秉持法治國良心，適用多數法律能用合乎憲法原則抗多數。

李念祖指出，這是首度出現聲請釋憲的法官拒絕出席憲法法庭，791號（通姦罪）17位聲請釋憲法官幾乎全數出席，除不在台北。793號7位法官都不出席，為什麼？因為791大法官同時邀請法務部（關係機關）、民間學者等等。

而793號時，大法官把當事人，也就是被告機關黨產會及原告國民黨，都請到憲法法庭表示意見。這在791號是沒有的，如果791號做同樣安排，應該要把個案原告、被告請來，原告可能是檢察官或自訴人。

這會有什麼差別？如果這些當事人請來，那聲請釋憲的法官還會不會出席？因為這些法官面對當事人，在大法官面前變成訴訟兩造，法官的位置其實被矮化，且作出解釋之後，案子回到法院繼續審理，黨產會開始以此為理由聲請迴避。

李念祖說，行政法院已經裁定不必迴避，很答案有道理。如果這邏輯可以成就的話，那豈不是所有法官一但停止訴訟、聲請釋憲，接下來就要脫離訴訟？過去從來沒有發生過這事。793號解釋，大法官做的安排，產生的直接效果就是讓聲請法官可以脫離訴訟。

這是371號解釋原來的意思，真正值得該問的是，371號讓法官停止訴訟聲請釋憲，法官到底是什麼位置？是權利？權力？責任與義務？是為什麼可以聲請？法官有違憲確信，就會去聲請釋憲，這是履行憲法責任義務的要求，不是做當事人代理人去幫忙爭權利。

李念祖提問，在憲法法庭中間，法官聲請的案子性質上是什麼程序？現行法上是聲請程序，是一造的，與訴訟程序有兩造對抗式的程序不同。聲請釋憲是疑義式解釋，與爭議式解釋是司法性核心型態。

新法疑義解釋準用爭議解釋，變成要去找對造是誰？法官聲請釋憲時對造是誰？是辦案子的被告機關？提起訴訟的原告？難道是在幫原告打被告？其實法官質疑的是法律違憲，應該看成憲政機關的爭議案件，嚴格來講是誰制定的？是立法者。

如果原告是法官，那被告是不是應該是立法院？至少不是那位法官辦理案件的被告機關，否則看起來像是法官與當事人處於對立的訴訟位置形式。793號聲請法官們非常清楚知道自己不該出席，這樣的安排從沒出現過，卻讓他們陷入尷尬。

看起來很公平，把所有人都找來，但在不知不覺中，讓法官處於一個被矮化的位置。在將來要生效的憲法訴訟法，要如何適用形成重大問題，這會發生非常大、需要重新思考的題目。

第二，多數暴力問題。黨產條例是多數民意支持所通過的法律。多數悄悄轉變了一個概念，且是明文轉變。制定以後「不當」兩字實質轉成「不法」，加以制裁。黨產條例唯一適用的是國民黨，現在花每一毛錢，要請黨產會同意。

你試想，這可以嗎？何況他是與你競爭的對手。所有被認定為附隨組織的也都如此，要判斷你每一毛錢用得對不對，還有財產、結社自由嗎？不嚴重？不當是道德意義上的不當，不法是法律意義的違法。這是否是多數民主，多數暴力？憲法有對此有無控制？

「蘇格拉底的死就是多數暴力的結果。禁止個案及溯及既往立法，但793號完全無視，說因為適用惡人所以沒有保護的善意信賴，被貼上標籤就沒保護的餘地，你我都千萬不要得罪任何一個立法委員。

抗多數就是司法獨立，司法不是民主投票產生，不代表民主但可以抗多數，少數政黨要受保護，是憲法基本權利，當執政黨說在野黨違憲，需要由憲法法庭審判，特殊程序保障，這是抗多數。793號解釋讓有等於無，以後所有政黨要解散，都用黨產條例就好。

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。理律法律事務所所長李念祖今參與「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊？重建還是解構？」研討會。記者賴佩璇／攝影。
司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲。理律法律事務所所長李念祖今參與「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊？重建還是解構？」研討會。記者賴佩璇／攝影。

釋憲 黨產會 大法官

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