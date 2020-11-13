涉妨害罷免 法院判石頭里長4個月

被稱為「石頭里長」的高雄市內門區里長謝振城，因與胞姊還有友人那姓男子，在紫竹寺涉及妨害罷韓連署遭提告。橋頭法院今判謝有期徒刑4個月，褫奪公權1年、謝姊與那男3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

謝振城與胞姊，還有友人那姓男子，在今年2月12日罷韓期間，於紫竹寺周遭，要求罷韓團體不得在該處連署，遭拒後謝說出「我出三聲，沒有移開，我馬上開車來撞你，我沒有騙你」，恫嚇駕車撞擊罷韓志工。

在罷韓志工轉移連署點後，謝姊說出「卡旁邊死，較不會臭，擺在那邊不是一樣人家的地」、「這型就跟三粒欠二粒一模一樣，就是那款死人型，看了就受不了」等語，並指示那男駕車逼近連署點。

謝振城姊弟、那男因妨害罷韓團體行使罷免連署權利，涉及妨害罷免、強制、恐嚇危安等罪嫌，謝姊還有公然侮辱被起訴，橋頭法院今下午4點宣判，判謝振城有期徒刑4個月，謝姊、那男有期徒刑3年，皆褫奪公權1年，可易科罰金。記者今致電謝振城，他僅說還要再跟律師討論。