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法務部主動審核撤銷「撤銷假釋」案 今再釋放5人
最高法院根據司法院釋字796號解釋裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」，3名符合條件的受刑人日前出監，法務部今天主動審酌18名受刑人，發現5人符合立即釋放規定，已自各監獄辦理出監，恢復為假釋狀態。
至於另外13人有另案在身，經假釋審議委員會重行審核，發現不符立即放人規定，仍須服刑至刑滿為止；此外，最高法院今天再裁定1名假釋後回籠的受刑人可以恢復假釋。
法務部官員今天說，因應釋字796號解釋出爐，主動就已在監執行、撤銷假釋殘刑的相關個案召開專案審查會議，邀集檢察機關及相關單位逐案審酌，今天共審查18名受刑人，其中8人將撤銷法務部的「原撤銷假釋之處分」，意即恢復為假釋狀態。
法務部說，此8人中有5人並無其他案件待執行，預計今天即可釋放出監，已交由相關檢察、矯正機關辦理釋放作業。
事實上，法務部於796號解釋文公布當日即傳真行文台高檢署即時就通案、個案依法處理，針對後續處理流程、個案審酌事項充分討論。
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