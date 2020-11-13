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立委貪瀆案下周「重戲」登場！ 審判蘇震清、廖國棟

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

左起：蘇震清、廖國棟、陳超明。圖／聯合報系資料照片
左起：蘇震清、廖國棟、陳超明。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理立委貪瀆案下周進入「重頭戲」，承辦法官將提解在押的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟出庭行準備程序；全案牽涉人數多，有國會議員身繫囹圄，法官決定先處理「與羈押被告有關」案情，盼下月從準備程序邁入審理程序。

目前羈押禁見的立委有蘇震清、廖國棟、陳超明，他們3人自今年7月31日發動搜索後，8月4起羈押禁見，再獲立法院決議「許可」羈押，3人都羈押超過100天，但，蘇震清曾於今年10月30日前往新北市板橋區亞東醫院戒護救醫，當日返回看守所。

依檢方起訴書記載，SOGO百貨的控股太流公司前董事長李恆隆透過是知公司總經理郭克銘行賄立委、立委助理，其中，蘇震清收賄金額2580萬元，廖國棟收賄790萬元，陳超明收賄100萬元，蘇震清是貪汙「最大咖」罪犯。

台北地院已排定庭期，下周三上午提解廖國棟行準備程序，廖在偵查、移審羈押庭中，都否認犯不違背職務收賄罪，還稱是原住民立法委員、少管漢人事務，至於廖國棟的助理丁復華則因協助李恆隆推動SOGO案收賄180萬元，丁已認罪、繳回犯罪所得。

下周三下午，法院將提解蘇震清的國會辦公室主任余學洋出庭，余被指控收賄124萬元，也自偵查中羈押禁見迄今，維持無罪答辯策略。

下周五上午，法官繼審理余學洋後，審理余的「老闆」蘇震清。蘇震清被控2012年8月在台北市水戶餐廳收取面額50萬元的支票；2013年7、9、12月再收面額230萬元的支票；2014年10月收面額50萬元的6張支票共300萬元；2015年9月收500萬元現金與500萬元支票；2015年12月在水戶餐廳收1000萬元支票，不法總金額是2580萬元，不過，蘇辯稱，款項是向李恆隆的借款，沒有認貪汙罪。

蘇震清 收賄 廖國棟

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