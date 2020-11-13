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男子在法院停車場拉下窗恐嚇 檢察官依強制罪起訴
陳姓男子今年5月趁葉姓男子從士林地方法院出完庭，走入停車場牽車時，他在停車場門口恐嚇葉「我拳頭在這」，葉向法警求救同時提告，最後在法警護送下離開。原來兩人早有嫌隙，陳曾對葉傷害、侮辱及侵入住宅，遭判拘役75天。士林地檢署這次用強制罪、恐嚇危害安全罪將陳起訴。
去年2月2日，陳趁葉把家門打開，趁機闖入站在大門門檻。葉喝斥「離開」，陳不理，接著辱罵葉三字經，還毆打葉的頭部，導致葉右側眼睛受傷。
陳當時辯稱，三字經是他的口頭禪，沒有辱罵意思，最後遭士林地院判處拘役共75天。
豈料，陳今年5月4日下午，趁葉到士林地院開庭結束，準備走到停車場時牽車，陳開車到停車場門口，拉下車窗向葉稱「來啊！我拳頭在這⋯相遇的到」。
葉不敢離開停車場，向法警求救，同時提告，最後在法警護送下安全離開。士林地檢署偵結， 認為陳的用詞易使葉心生畏懼，依強制罪、恐嚇危害安全罪將陳起訴。
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