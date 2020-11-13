精神科醫師扮演國民法官 桃園療養院首辦模擬法庭

精神相關疾病犯罪近年引發關注，桃園梁姓男子持刀弒母還砍頭丟下來，二審以梁因吸毒導致已欠缺辨識行為能力判無罪，讓社會一片譁然；桃園療養院也曾替梁精神鑑定，今天舉辦模擬法庭讓多名精神科醫師扮演國民法官，以照護精障家屬，不堪長期照護壓力刺傷姊姊，在殺人動機上激辯，最後以5比4，依傷害罪判刑。

桃園療養院今舉辦國民法官模擬法庭，包括司法院秘書長林輝煌、桃園療養院長邱献章，及桃園地方法院院長邱瑞祥等出席；邱献章說，精神醫療與法律息息相關，國民法官推行後，未來精神科醫師角色相當重要，桃療與法界合作，讓專業醫師站在不同角度思考問題。

林輝煌指出，國民法官法通過後，未來會有國民法官走進庭、坐上法台，一起審理重大社會矚目案件，也是國內歷年來最大型的形式訴訟變革，首次採普通、隨機方式讓全國的國民，有機會參與刑事審判。

林表示，國民法官有3項目標，第一要打造聽得懂、看得懂的審判程序，因國民法官加入，司法不再是由專業法官主導，而是以參與審判的國民法官為重心，除法官用簡明易懂方式說明法律規範，檢察官、辯護人說明證據能力、主張時也要盡可能白話，最後讓國民法官做出周延判斷。

再者，要打造讓國民安心參與審判的環境，包括國民法官使用空間、選任室及休息空間，都以國民需求為本位，近一步結合各機關團體，提供心理諮商、協助，並保護個人隱私、人身安全保護，希望有效減輕國民負擔，安心參與審判。

第三，希望做到全國國民能理解制、進一步認同，期間得透過不同程序、管道，讓國民理解這套制度是可行的，並願意在被選任到時能樂意放下手邊工作，花費精神來參與，未來會進一步在校園、社區、企業團體辦理，今天是機關辦理模擬法庭的第一步。