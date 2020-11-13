教授男刺傷思覺失調姊 國民法官5比4依傷害罪判他1年

桃園療養院今舉辦國民法官模擬法庭，以虛構腳本1名擔任教授的羅姓男子，長期照顧有思覺失調的姊姊，因對方長期不配合，還辱罵、侮辱他，羅一刀刺向姊姊肚子釀休克，急救撿回一命；9名法官、國民法官有人覺得羅殺人意圖瞬間被勾勒起、也有人認是一時衝動，最後以傷害罪5票、殺人未遂罪4票，依傷害罪處羅男1年，緩刑3年。

今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任，公訴檢察官則由桃園地檢署檢察官鄭朝光擔任。

虛構腳本中，檢方起訴指出，羅和姊姊有衝突、積怨已久，曾說想讓姊姊死，持刀刺她左腹時說「我要讓你死」，辯論時質疑，這不是殺人，什麼叫殺人？且水果刀長達15公分，難道不危險嗎，刺進腹部難道不會死嗎，羅顯有殺人動機，無非是要致人於死地，具體求刑7年。

羅男辯護人說，羅無法預見衝突，是一時情緒激動才做案，當時羅要將姊姊精神藥物加入飲料中，被對方撞見才有口角，姊姊不斷辱罵、侮辱他，羅才會激動隨手拿水果刀刺她，但羅刺1下就停止，並無殺人意思，姊姊傷口僅6公分、住院1周就出院，應僅構成傷害罪。

羅的姊姊供稱，弟弟繼承父母遺願，要下毒害死她，自己從小念音樂班、留法回台沒入選職業樂團就被說有病，並大吼「我哪有病？」痛批，連我親弟都想殺我，每晚都夢到他要下毒，要求一定要判殺人未遂罪。羅表示意見時說，他真的很後悔，從沒有想過要殺姐姐。

法官評議時，審判長、受命法官及2名國名法官共4人認為構成殺人未遂，有國民法官說，理解羅照顧病人辛苦，但應有殺人間接故意，另名國民法官說，羅雖無預謀，但殺人意圖瞬間被勾勒起，羅當時陳述的想法已達殺人意圖，惟刑度其情可憫。

另陪席法官、4名國民法官共5人認為是傷害罪，其中國民法官表示，羅犯案前仍一直照顧姊姊、希望她健康，攻擊應沒要致人於死意思，一時衝動才無法客觀理性；另位國民法官說，羅當下無傷害姊姊意圖，是純粹被激怒，若真的想要殺，這7、8來怎會都沒有作為？