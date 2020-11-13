快訊

「永春都更案」近完工！釘子戶堅持到底 網友：最後竟變這樣？

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

教授男刺傷思覺失調姊 國民法官5比4依傷害罪判他1年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園療養院今舉辦國民法官模擬法庭，以虛構腳本1名擔任教授的羅姓男子，長期照顧有思覺失調的姊姊，因對方長期不配合，還辱罵、侮辱他，羅一刀刺向姊姊肚子釀休克，急救撿回一命；9名法官、國民法官有人覺得羅殺人意圖瞬間被勾勒起、也有人認是一時衝動，最後以傷害罪5票、殺人未遂罪4票，依傷害罪處羅男1年，緩刑3年。

今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任，公訴檢察官則由桃園地檢署檢察官鄭朝光擔任。

虛構腳本中，檢方起訴指出，羅和姊姊有衝突、積怨已久，曾說想讓姊姊死，持刀刺她左腹時說「我要讓你死」，辯論時質疑，這不是殺人，什麼叫殺人？且水果刀長達15公分，難道不危險嗎，刺進腹部難道不會死嗎，羅顯有殺人動機，無非是要致人於死地，具體求刑7年。

羅男辯護人說，羅無法預見衝突，是一時情緒激動才做案，當時羅要將姊姊精神藥物加入飲料中，被對方撞見才有口角，姊姊不斷辱罵、侮辱他，羅才會激動隨手拿水果刀刺她，但羅刺1下就停止，並無殺人意思，姊姊傷口僅6公分、住院1周就出院，應僅構成傷害罪。

羅的姊姊供稱，弟弟繼承父母遺願，要下毒害死她，自己從小念音樂班、留法回台沒入選職業樂團就被說有病，並大吼「我哪有病？」痛批，連我親弟都想殺我，每晚都夢到他要下毒，要求一定要判殺人未遂罪。羅表示意見時說，他真的很後悔，從沒有想過要殺姐姐。

法官評議時，審判長、受命法官及2名國名法官共4人認為構成殺人未遂，有國民法官說，理解羅照顧病人辛苦，但應有殺人間接故意，另名國民法官說，羅雖無預謀，但殺人意圖瞬間被勾勒起，羅當時陳述的想法已達殺人意圖，惟刑度其情可憫。

另陪席法官、4名國民法官共5人認為是傷害罪，其中國民法官表示，羅犯案前仍一直照顧姊姊、希望她健康，攻擊應沒要致人於死意思，一時衝動才無法客觀理性；另位國民法官說，羅當下無傷害姊姊意圖，是純粹被激怒，若真的想要殺，這7、8來怎會都沒有作為？

經評議結果，4票殺人未遂、5票傷害罪，加上若未達3分之2門檻，刑責不能不利於被告，因此依傷害罪判羅有期徒刑1年，緩刑3年。

今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任。記者曾健祐／攝影
今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任。記者曾健祐／攝影
今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任，公訴檢察官則由桃園地檢署檢察官鄭朝光擔任。記者曾健祐／攝影
今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任，公訴檢察官則由桃園地檢署檢察官鄭朝光擔任。記者曾健祐／攝影
今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任。記者曾健祐／攝影
今天模擬法庭由桃園地方法院庭長鄭吉雄擔任審判長，陪席、受命法官、6名國名法官、2名備位法官及被告辯護人等，均由桃療醫師、護理師擔任。記者曾健祐／攝影

殺人 國民法官 傷害罪

延伸閱讀

司法院2機要都是顧立雄事務所律師 立委要求公開資料

國民法官宣傳費暴增朝野質疑 綠委：70歲會玩手遊？

民間監督聯盟成立 籲國民法官法更透明

「國民法官」宣傳費高達1.2億元 民團呼籲司法院公開透明

相關新聞

身體關壞了？ 涉貪立委陳超明：羈押3個月牙齒掉1顆

台北地院審理立委貪瀆案，在押立委陳超明曾對行賄「白手套」是知公司郭克銘的供述，爭執證據能力，忽遞狀稱不再爭執、不聲請調查...

男偷2顆高麗菜只值180元 落網恐付出222倍代價

李姓男子行經南投縣仁愛鄉一處蔬果攤時，偷走2顆價值約新台幣180元的高麗菜被逮，法官判處拘役40天，可易科罰金4萬元。李...

撤銷假釋釋憲之後 最高法院今再裁9件聲明異議抗告案

大法官上周作出釋字第796號解釋，認為假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋部分違憲；最高法院繼前天、昨天裁定撤銷7件「撤銷...

男子在法院停車場拉下窗恐嚇 檢察官依強制罪起訴

陳姓男子今年5月趁葉姓男子從士林地方法院出完庭，走入停車場牽車時，他在停車場門口恐嚇葉「我拳頭在這」，葉向法警求救同時提...

精神科醫師扮演國民法官 桃園療養院首辦模擬法庭

精神相關疾病犯罪近年引發關注，桃園梁姓男子持刀弒母還砍頭丟下來，二審以梁因吸毒導致已欠缺辨識行為能力判無罪，讓社會一片譁...

教授男刺傷思覺失調姊 國民法官5比4依傷害罪判他1年

桃園療養院今舉辦國民法官模擬法庭，以虛構腳本1名擔任教授的羅姓男子，長期照顧有思覺失調的姊姊，因對方長期不配合，還辱罵、...

姊弟戀新婚4月勒斃妻 家暴夫不爽就殺遭起訴

41歲駱男「姊弟戀」3月間和大他6歲的洪女結婚，婚後家暴不斷，洪女要求離婚被拒搬回娘家。但駱男7月卻在洪女娘家將她掐死，...

大法官說黨產條例合憲 台大政治系教授批「非常失望」

司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，台大政治系教授黃錦堂今評析，對於本號解釋非常失望。東吳法律系教授林三欽說，...

偷1件女性內衣被重判7個月 法官：累犯不悔改造成他人恐懼

基隆市胡姓男子有4次偷內衣被判刑紀錄，今年6月又到中正路一處巷道，持掃把伸入屋內竊取1件女性內衣被發現報警。法官今天依竊...

邱佳亮遭褫奪公權將解職 同黨「落選頭」遞補桃市議員

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，一...

賓士男欠稅不繳！執行署扣車 他馬上拿10萬出來

嘉義縣竹崎鄉柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，嘉義分署與嘉義縣市財政稅務局合作，昨查獲柳男白色賓士車，請派...

鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

桃園市中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文發現花旗銀行帳務系統漏洞，前年2個月內狂刷信用卡6328萬餘元，事後銀行發現，他卻無...

熱門新聞

台大五天三起事故 又一名22歲男學生墜樓意識不清送醫

鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

影／蘇花公路大清水隧道車禍車撞爛 雙向交通暫時中斷

BMW詭異停路中央駕駛不知去向 後座竟有棉被包裹男屍

差6歲姊弟戀才新婚近4月…夫家暴掐死妻 檢依殺人起訴求重刑

18公分刀全插入身體 7旬翁10秒內殺死小17歲女友判無期定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。