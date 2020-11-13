姊弟戀新婚4月勒斃妻 家暴夫不爽就殺遭起訴

41歲駱男「姊弟戀」3月間和大他6歲的洪女結婚，婚後卻家暴不斷。示意圖／Ingimage 41歲駱男「姊弟戀」3月間和大他6歲的洪女結婚，婚後家暴不斷，洪女要求離婚被拒搬回娘家。但駱男7月卻在洪女娘家將她掐死，還揚言「不爽就殺」，雄檢將駱男依殺人罪起訴。

檢察官認定全案預謀殺人，審酌駱男不念夫妻情分，僅細故就勒斃妻子，手段甚為殘忍。且駱男犯案後還就案情重要部分避重就輕，顯有推卸刑責之情，犯後態度不良。起訴後建請高雄地方法院從重量刑。

高雄地檢署起訴書指出，駱姓男子有毒品、妨害自由等前科，去年9月27日出獄後，並於今年3月20日和洪女登記結婚。但駱男婚後卻以將洪女衣服脫光、綑綁毆打、甚至拿槍指著洪女等方式施暴，洪女不堪其擾想要離婚，搬回鳳山區娘家居住。

懷恨在心的駱男7月9日晚間尾隨住戶進入洪女娘家公寓，想找女方理論。兩人在房內發生爭吵，駱男氣憤下雙手掐死洪女，並在房內待了3小時後離去，直到隔天上午洪女家人才破門發現她的屍體。

雖然駱男到案後辯稱遭洪女講話刺激失手殺人，不過經警方查看他的手機，卻發現駱男不但在殺人後分別傳訊息給兩個朋友「我殺死人了，你明天看新聞叫我妹妹跟我聯絡」、「我現在不爽我就殺」，還發現駱男在犯案前幾天曾手寫紙條「今天一定殺」，因此認定預謀殺人。