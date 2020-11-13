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大法官說黨產條例合憲 台大政治系教授批「非常失望」

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「理律法律事務所」與「台大公共事務研究所」今下午舉行「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊？重建還是解構？」研討會。記者賴佩璇／攝影。
「理律法律事務所」與「台大公共事務研究所」今下午舉行「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊？重建還是解構？」研討會。記者賴佩璇／攝影。
司法院大法官釋字793號解釋宣告黨產條例合憲，台大政治系教授黃錦堂今評析，對於本號解釋非常失望。東吳法律系教授林三欽說，「不當黨產處理」制度固然與「政黨解散」有別，但基於敏感地位及潛在受不當對待，以致於影響公平競爭風險，設計上是否應提升為「法官保留」而非黨產會逕自決定。

「理律法律事務所」與「台大公共事務研究所」今舉行「黨產條例釋憲案對民主法治的衝擊？重建還是解構？」論壇，邀請前大法官湯德宗、理律所長李念祖主持，並由台大政治系教授陳淳文、黃錦堂、東吳法學院講座教授董保城、林三欽主講。

黃錦堂說，黨產條例「一整套」嚴苛規定，事實上只針對國民黨及其附隨組織，且涉及民主、法治、人權根本重大問題，理應採取「嚴格審查基準」，檢視該法律是否追求迫切或壓倒性的公共利益，及措施是否合於必要且最小剪裁，大法官竟採中度審查基準。

再者，本件解釋沒針對中國國民黨，因為是法官就附隨組織案的聲請，個人認為儘管大法官沒針對國民黨本身，但條例是針對國民黨，應該要對國民黨做討論，嚴格言之，本解釋案沒有對國民黨直接論述，這是不妥當的。

觀察南非經驗，是要先成立「真相與和解委員會」下設「人權侵害」、「特赦」、「補償與回復」等三委員會，依據調查報告再接續後面處理，而我國則是設置「轉型正義委員會」。他認為，政府號稱「轉型正義」，應該要有周延性，顯然我國不夠周延。

我國與東德社會統一黨作比較，東德是剎那間亡黨、亡國，一夕間瓦解，有竊盜、變賣黨產之虞，可惡性、可清算性非常高，但我國威權轉型已過30年，最大在野黨沒有亡國、亡黨、變賣黨產之虞，問題不是很急迫，竟用此高強度方式進行。

民主事實上是漸進成長，不是說現在是好的，以前都是可恥的。每個國家有其條件，透過執政者與人民同心協力，早期政府有相當重要角色的扮演。他認為，國民黨治台時期，法治背景卻稱以黨國優勢竊取，本件解釋應該要嚴正檢討法治理論。

民主與法治都要與時俱進，窮困落後原始國家，諸多政策有人權的限制性，個人認為這段大法官解釋太過簡單，正當化高強度管制，講得太簡單。況且，國民黨也有諸多功勞，如果要評價，應該要平均，予以一併評價，這是評價失當。

最後，黨產會組織有問題，應該要用二級機關，且民主正當性不夠，委員提名產生運作都沒規定。以德國為例的話，是主要政黨都有參與。黃錦堂認為，應該要有在野黨成員，才不會在內部作業上失控。

黨產會 國民黨 大法官

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