男偷2顆高麗菜只值180元 落網恐付出222倍代價

高麗菜。示意圖／本報資料照片 李姓男子行經南投縣仁愛鄉一處蔬果攤時，偷走2顆價值約新台幣180元的高麗菜被逮，法官判處拘役40天，可易科罰金4萬元。李男順手牽羊，恐付出222倍代價。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事判決內容，有多次竊盜行為的李男今年9月9日凌晨行經一處蔬果攤時，基於意圖為自己不法所有的竊盜犯意，徒手竊取陳姓菜販放在攤架上2顆高麗菜，價值約180元，李男得手後隨即離去，菜販發現後向南投縣警察局仁愛分局報案。

警方透過監視器影像查出李男涉案，循線緝獲，李男坦承犯案，全案函送南投地方檢察署；檢方偵查終結起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官審酌被告李男有多次竊盜案件的素行狀況，仍不思以自身力量獲取財物，任意竊取高麗菜，顯然欠缺尊重他人財產權觀念。

法官認為， 被告李男竊得高麗菜價值不高，犯後雖坦承犯行，但未與被害人達成和解或調解賠償損失，因此，依竊盜罪判處拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。

法界人士表示，以1000元折算1天，李男若選擇易科罰金，須付出4萬元代價，以竊得2顆高麗菜價值180元計算，等於要付出222倍。