邱佳亮遭褫奪公權將解職 同黨「落選頭」遞補桃市議員

桃園市民進黨籍議員邱佳亮因2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，一、二審均被依貪汙治罪條例判12年6月，併科120萬元罰金，褫奪公權6年，邱雖提上訴，但日前遭最高法院駁回，全案定讞，邱將入獄服刑，邱未來解職後，依選罷法規定其缺額將由同黨的「落選頭」陳睿生遞補。

陳睿生未來任期大約2年，他說，這不是天上掉下來的禮物，而是責任，他會秉持「2年拚4年」精神做好選民服務，由於新屋僅1席議員，他也會積極爭取地方建設發聲。

邱佳亮曾任新屋鄉民代表、1屆縣議員，升格後連任第1與第2屆市議員，也是新屋區唯一1席的議員，問政與服務認真，常在議事堂替沿海鄉親爭取權益，2018年爭取連任時因有案在身，以無黨籍參選，最後連任成功，以民進黨籍身份加入民進黨團運作。

由於邱佳亮被判12年半、褫奪公權6年，將入獄服刑，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人經法院判決當選無效者或有褫奪公權尚未復權情形，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定，依規定將由該次選舉「落選頭」遞補。

同法條也規定遞補人員的得票數不得低於選委會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一，邱佳亮本屆以1萬1950票當選連任，「落選頭」為陳睿生，陳票數超過1萬票符合遞補規定，確定將遞補該區議員。

桃園市議會指出，此案適用落選頭遞補，依過往處理流程，行政院在收到法院判決書後，將自判決日起解除邱佳亮職權，並轉給中選會處理，中選會將召開委員會公告由陳睿生遞補事宜，市議會收到公告函後要於10天內辦理宣誓就職，最快本月可完成。