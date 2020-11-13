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賓士男欠稅不繳！執行署扣車 他馬上拿10萬出來

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，賓士車昨被法務部行政執行署嘉義分署拖吊。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，賓士車昨被法務部行政執行署嘉義分署拖吊。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣竹崎鄉柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，嘉義分署與嘉義縣市財政稅務局合作，昨查獲柳男白色賓士車，請派出所員警到場協助查封車輛，將車拖吊保管，柳男為領回賓士，才至分署繳納10萬元欠稅，並簽同意書餘款分10期繳清。

法務部行政執行署嘉義分署表示，29歲柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，欠稅費案件達147筆。其中還包括因吸食毒品被課處6萬元罰鍰未繳，日前被嘉義市警察局移送。

主任行政執行官穆治平表示，執行處多次到柳男家中查訪，發現柳男無正常工作，名下無不動產、帳戶，但只要刷信用卡一定會繳清，同時發現柳男名下有一輛C300賓士車，分署即與嘉義縣市財政稅務局合作，加強追查滯欠牌照稅車輛。

他說，嘉義縣財政稅務局人員昨以車牌辨識器，查獲柳男白色賓士C300車輛停放在家義高鐵大道路邊，經通報後當場查封車輛，並將車輛拖吊至嘉義分署保管處所；柳男發現車輛被扣，昨日即至分署繳納10萬元欠稅，並聲請其餘欠款分期繳納，每期繳納1萬元，分10期完全繳清。

嘉義分署表示，已經和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報嘉義分署人員，強制執行拖吊作業。請嘉義地區欠繳車輛牌照稅費及罰鍰者勿心存僥倖。

嘉義縣柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，賓士車昨被法務部行政執行署嘉義分署拖吊。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣柳姓男子滯欠牌照稅、健保費、過路費等約20萬元，賓士車昨被法務部行政執行署嘉義分署拖吊。記者卜敏正／翻攝

牌照稅 賓士

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