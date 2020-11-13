鑽信用卡系統漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

陳星文。圖／聯合報系資料照片 桃園市中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文發現花旗銀行帳務系統漏洞，前年2個月內狂刷信用卡6328萬餘元，事後銀行發現，他卻無法還款，出境時被警方攔截送辦，檢方依詐欺罪嫌起訴，案件法院審理中；民事部分，花旗銀行除6328萬外，另要求陳星文給付先前的信用卡欠款，加總共6374萬餘元，台北地院全額判准。

「烤雞王」陳星文過去曾上過不少電視節目，侃侃而談自己「黑歷史」。自幼念軍校被退學加入黑社會，過去曾開過賭場、酒家，甚至暴力討債、擄人勒贖，20年內數次進出監獄。

他出獄後遇到一名團膳公司老闆收留、給予工作，後來自己靠積蓄在2013年於桃園中壢開設「大公雞」烤雞餐廳，堪稱「浪子回頭」典範。

花旗銀行提告主張，陳星文2016、2017年申辦2張信用卡，共用60萬信用額度；陳星文2018年4月因信用卡刷爆，想透過ATM預繳卡費1萬3000元，但帳戶不足轉帳失敗，第二次轉帳1萬2000元成功。

陳星文隔天打電話詢問客服可以刷卡的餘額，客服告知已存入2萬5000元，固有2萬3097元的額度可以用，他因此發現銀行帳務系統有漏洞，只要有匯款動作，即使匯款不成功，帳戶系統仍會當成已經成功付款。

檢方調查，陳星文利用漏洞2個月內狂刷6328萬餘元，買各式珠寶、精品、皮包、香水、餐券、3C等高單價商品。花旗銀行事後發現異狀，陳星文於6月22日刷卡買翌日前往大陸寧波的機票，懷疑有「內情」，要求陳星文還款，但他未歸還分文，依法提告，檢方依詐欺罪嫌起訴。

民事部分，花旗銀行要求陳星文返還信用卡簽帳款；陳星文抗辯，刑事近期起訴仍未判決確定，且信用卡繳款、還款日期還沒到，銀行就不實指控，他在還款當日有提出分期繳納350萬，但銀行不接受，希望他全額繳清，他目前計劃是第一期還150萬元，第二期開始每期還50到100萬元。

法院認為，根據信用卡月結單、電腦系統交易明細、交易資料等，確認陳星文欠款屬實，且陳沒有舉證他有依照雙方契約繳付應付款項或最低金額，因此全數判准，判陳星文應還銀行6374萬餘元。