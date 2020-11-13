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立委陳超明助理收賄50萬辯：請託與獻金是「兩回事」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地檢署偵辦立委貪瀆案，指控立委陳超明、陳的辦公室主任梁文一收賄，陳收100萬元，梁收50萬元；台北地院今天提解梁出庭，梁承認拿錢，否認犯罪，稱50萬元是政治獻金，梁還辯稱請託與收取政治獻金，是單純的2件事情。

陳超明、梁文一被控不違背職務收賄罪，2人偵查中羈押禁見，起訴移審後，法官認為梁有與陳超明串證之虞等，裁定繼續羈押禁見迄今。

梁文一開庭時說，他是透過沈建億認識是知公關公司總經理郭克銘，但從未向郭開口要錢，他拿的50萬元是太流前董事長李恆隆給的政治獻金，絕無金錢對價關係。

梁文一稱，新加坡天義集團負責人郭明忠是郭克銘的客戶，郭請他協助拜會陳超明安排舉辦公司法公聽會，但他覺得會議題綱過於針對個案拒絕；去年10月，郭克銘、郭明忠2度拜會陳超明，陳還是不答應辦公聽會，直到去年11月下旬，郭才說決定請前立委徐永明、東吳大學去年12月18日合辦鑑定公聽會，但盼他與陳超明出席。

梁說，他和郭克銘反應當天是立委選舉號次抽籤，抽完籤在苗栗還有造勢行程，但可協助發開會通知給經濟部，他會議當天由苗栗趕到會場，依慣例在簽到簿簽名。

梁文一稱，陳超明在開會前2天即去年12月16日先致電經濟部長沈榮津，再打給國會聯絡人魏士綱，魏士綱先回不會派官員出席，再回會派商業司長李鎂到鑑定公聽會現場。

公聽會後，郭克銘主動與他聯絡談政治獻金的事，在他LINE上加統領百貨總經理翁華利與他成為好友；去年12月31日因距投票剩10天，才又與郭聯絡詢問獻金的事，先約今年1月7日與翁華利見面，但翁讓他感覺像「員工」，見面氣氛不好結束。

梁文一說，當晚，他傳訊息給郭稱「如果太複雜就不要捐」，郭後來約李恆隆與他在是知見面，李很健談，拿出50萬元，他一度拒收，但李勸進「剛好也在選舉」，他於是收錢，李恆隆另囑咐不必開收據、會再請朋友捐100萬元給陳超明。

梁說，平常幫陳超明處理獻金的是陳的媳婦蔡曉瑩，過去會跟蔡女說誰要匯錢，但這次因現金必須存進政治獻金專戶，一直在思考如何處理。

梁文一說，因收到錢後忙著跑行程，接著立法院新會期開議，接著過年、疫情爆發，加上陳超明質詢口罩的事惹風波，新聞持續一個月，他又忙著做危機處理，之後且有紓困條例要審查、臨會，始終沒有向陳超明說明這筆錢。

梁文一說，由於50萬元難存入專戶，一直想把錢還給李恆隆，錢是去年8月11日被調查局約談時主動提到的，他做筆錄時才想到有這一筆錢。

在押立委陳超明。圖／本報資料照片
在押立委陳超明。圖／本報資料照片

陳超明 政治獻金 郭克銘 SOGO貪汙案

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