快訊

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

土耳其和法國「政教分離」之亂？與西化導師的百年恩仇

翁轉傳醫師被隔離、政府封鎖新聞挨告 檢認基於好意不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名曾姓老翁（74歲）今年7月間，用LINE轉傳「林口長庚醫護人員說，內科很多醫師和高雄艦艇官兵都被隔離，但新聞被封鎖，請朋友當心。」等語，遭刑事局依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦，台北地檢署認為，他是基於好意，不能確定為明知故犯，因此不起訴。

新冠肺炎為衛福部在今年1月15日公告，並刊登於行政院公報的第五類法定傳染病，不得散播相關不實訊息。檢方調查，今年7月10月下午10點20分，曾翁用LINE轉傳：「今晚跟幾位朋友吃飯，席間，一位朋友說，她有位在林口長庚工作的醫護人員告訴她。」

「內科很多醫生都被隔離中，還有之前高雄艦艇官兵也在隔離中，而且都是本土感染，但新聞都被封鎖，國人不知情。所以個人防護不能大意，連我當醫生的師兄都不相信台灣本土是零確診。」

「你跟朋友聚會的場所一定要當心，因為很多人都不知道實情。（請也轉告你兄弟姐妹知道），台灣人人已經開始鬆懈了。」等文字內容。刑事局依違反新冠肺炎特別條例將他送辦。

他到案後坦承有轉傳，但堅決否認犯行，辯稱自己只轉傳給小孩，提醒他們出門上班要記得戴口罩，沒有惡意。檢方查出，疫情指揮中心認為該訊息內容提及「很多醫生都被隔離中」為不實訊息，且有關我國診確診病例，每日會即時公布，並沒封鎖新聞隱匿。

不過，檢方認為，目前通訊軟體普及的狀況下，片面接受他人轉傳的LINE訊息，針對他人傳送的訊息正確與否，再度轉傳訊息的人是否當然負有查證義務及可能，自有研求餘地。

被告基於好意，想要提醒別人病毒危險性等語，不是全無所憑，雖未經求證即轉傳該訊息內容，是否有明知為不實而仍散布的故意，顯非無疑。檢方採信被告辯詞，也查無其他證據足證有何犯行，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

北市一名曾姓老翁今年7月間，用LINE轉傳「林口長庚醫護人員說，內科很多醫師和高雄艦艇官兵都被隔離，但新聞被封鎖，請朋友當心。」等語，遭刑事局送辦，台北地檢署認為，他是基於好意，不能確定為明知故犯，因此不起訴。圖／本報資料照
北市一名曾姓老翁今年7月間，用LINE轉傳「林口長庚醫護人員說，內科很多醫師和高雄艦艇官兵都被隔離，但新聞被封鎖，請朋友當心。」等語，遭刑事局送辦，台北地檢署認為，他是基於好意，不能確定為明知故犯，因此不起訴。圖／本報資料照

假消息

延伸閱讀

LINE新增生物辨識登入 iPad用戶先體驗

愛上冒牌聯合國派敘利亞軍官 60歲熟女導遊被騙4千萬

創Line報案群組「杜絕吃案」員警更累了？宜縣警局：同仁誤解

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

相關新聞

18公分刀全插入身體 7旬翁10秒內殺死小17歲女友判無期定讞

雲林縣七旬老翁楊敬欽懷疑小17歲的女友另結新歡，除拿刀、鹽酸恐嚇外，他去年持鋼刀10秒內狂刺女友7刀，其中一刀18公分的...

差6歲姊弟戀才新婚近4月…夫家暴掐死妻 檢依殺人起訴求重刑

做中古車生意的駱姓男子與妻子新婚近4個月，妻子不堪被他家暴要求離婚回娘家，他趁夜裡到妻子娘家掐死妻子逃逸，警方專案小組查...

撤銷假釋釋憲後最高法院放人 最高檢不排除提非常上訴

釋字第796號解釋，認為假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋部分違憲；全國各級法院陸續裁定撤銷「撤銷假釋」處分，截至昨日已...

立委廖國棟助理收賄180萬認罪 「3條法律」求減刑

台北地院審理立委集體貪瀆案，今天傳喚立委廖國棟國會辦公室主任丁復華出庭，丁全面認罪求減刑、輕判，他的律師主張，丁已繳回犯...

翁轉傳醫師被隔離、政府封鎖新聞挨告 檢認基於好意不起訴

北市一名曾姓老翁（74歲）今年7月間，用LINE轉傳「林口長庚醫護人員說，內科很多醫師和高雄艦艇官兵都被隔離，但新聞被封...

女老闆驚見閨蜜與丈夫通姦還錄影存電腦 獲百萬撫慰金

彰化縣已婚洪姓女子在「閨蜜」蔡姓女子的禮儀社擔任琴師，得知蔡女的丈夫曹姓男子求男若渴，兩人竟到摩鐵發生性關係，曹男把錄下...

台南地主遭控隱匿凶宅挨告 法官認證據不足判無罪

台南市劉姓男子2年多前委託不動產公司出售仁德區地坪90.37坪土地（含地上物透天厝），周姓男子以560萬元購入，後經鄰居...

高雄監獄受刑人毆打獄警 妨害公務多關30天

高雄監獄半年前發生受刑人毆打獄警事故，受刑人張姓男子在監獄要參加教化班，因不滿獄警說他不符報名資格，竟毆打獄警成傷，高雄...

男偷名畫否認行竊 「長髮披肩」漏餡判刑又賠償

陳姓男子去年潛入北區民宅，竊取王男所收藏畫家陳石達繪製的關公等畫像及書法作品等，陳否認行竊，但法官勘驗調閱的監視畫面，所...

師到職首日產假 勞保局拒保敗訴

林姓女子前年應聘擔任新竹市某國中歷史科代理教師，到職第一天剛好請產假，勞保局以林女未到職為由，取消投保勞保資格，也不退已...

撤銷假釋釋憲後 3人出監

大法官上周作出釋字第七九六號解釋，認為假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋部分違憲；最高法院兩天內裁定撤銷七件「撤銷假釋」...

車禍奪1命 毒駕司機被訴

許姓公車司機今年9月因毒癮發作，在開車載客途中昏睡駕駛座，公車失控衝上台北市內湖路一段人行道，連撞20輛機車，撞死許姓行...

熱門新聞

網路追劇遭駭盜轉26萬？ 女網友控：還有人被轉百萬

2線3警官涉貪服刑中喊「願測謊」 妻淚求重啟調查

電商傳奇開法拉利撞死騎士 檢方續查超速起訴

男酒駕撞死人要20歲兒頂替 檢：惡行重大求刑10年以上

差6歲姊弟戀才新婚近4月…夫家暴掐死妻 檢依殺人起訴求重刑

偷吃14歲女友遭對方爸抓包 男辯：我的第一次也很珍貴啊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。