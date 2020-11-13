翁轉傳醫師被隔離、政府封鎖新聞挨告 檢認基於好意不起訴

北市一名曾姓老翁（74歲）今年7月間，用LINE轉傳「林口長庚醫護人員說，內科很多醫師和高雄艦艇官兵都被隔離，但新聞被封鎖，請朋友當心。」等語，遭刑事局依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦，台北地檢署認為，他是基於好意，不能確定為明知故犯，因此不起訴。

新冠肺炎為衛福部在今年1月15日公告，並刊登於行政院公報的第五類法定傳染病，不得散播相關不實訊息。檢方調查，今年7月10月下午10點20分，曾翁用LINE轉傳：「今晚跟幾位朋友吃飯，席間，一位朋友說，她有位在林口長庚工作的醫護人員告訴她。」

「內科很多醫生都被隔離中，還有之前高雄艦艇官兵也在隔離中，而且都是本土感染，但新聞都被封鎖，國人不知情。所以個人防護不能大意，連我當醫生的師兄都不相信台灣本土是零確診。」

「你跟朋友聚會的場所一定要當心，因為很多人都不知道實情。（請也轉告你兄弟姐妹知道），台灣人人已經開始鬆懈了。」等文字內容。刑事局依違反新冠肺炎特別條例將他送辦。

他到案後坦承有轉傳，但堅決否認犯行，辯稱自己只轉傳給小孩，提醒他們出門上班要記得戴口罩，沒有惡意。檢方查出，疫情指揮中心認為該訊息內容提及「很多醫生都被隔離中」為不實訊息，且有關我國診確診病例，每日會即時公布，並沒封鎖新聞隱匿。

不過，檢方認為，目前通訊軟體普及的狀況下，片面接受他人轉傳的LINE訊息，針對他人傳送的訊息正確與否，再度轉傳訊息的人是否當然負有查證義務及可能，自有研求餘地。