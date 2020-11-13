女老闆驚見閨蜜與丈夫通姦還錄影存電腦 獲百萬撫慰金

彰化縣已婚洪姓女子在「閨蜜」蔡姓女子的禮儀社擔任琴師，得知蔡女的丈夫曹姓男子求男若渴，兩人竟到摩鐵發生性關係，曹男把錄下床戰影片存放在禮儀社電腦，蔡女使用電腦意外看到丈夫與好友嘿咻，又驚又氣，興訟控告。彰化地方法院審結，判決兩名被告侵犯蔡女人格權，應共同賠償精神撫慰金100萬元，可上訴。

判決書表示，蔡女經營禮儀社，與曹姓男員工在2007年結婚，連生六女，曹男一直希望有個兒子傳宗接代，並把願望告訴妻子好友的洪女，洪女不顧自己已婚並育有三名子女，在2017年間與曹男到彰化市某摩鐵發生兩次性關係，曹男錄下性愛影片，存放在禮儀社電腦。

蔡女被蒙在鼓裡，和丈夫共同經營禮儀社，也繼續雇用洪女擔任琴師，直到去（2019）年7月使用電腦處理事務，意外看見丈夫存放的性愛影片檔案，吃驚的是影片女主角居然是閨蜜洪女。她不堪被丈夫和好友背叛，憤而提告，訴訟期間因談判賠償金額破局，蔡女堅持告到底。