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18公分刀全插入身體 7旬翁10秒內殺死小17歲女友判無期定讞
雲林縣七旬老翁楊敬欽懷疑小17歲的女友另結新歡，除拿刀、鹽酸恐嚇外，他去年持鋼刀10秒內狂刺女友7刀，其中一刀18公分的刀刃全插入身體內，導致女友送醫仍失血過多身亡。他一、二審均被依家暴殺人罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，楊敬欽和女友交往多年，兩人曾同居，直到去年7月他懷疑女友另結新歡，到女友住處拿刀、鹽酸恐嚇，女友嚇得報警，並聲請保護令獲准。
楊敬欽收到保護令，心生不滿，他去年7月17日開車到女友工作的農會停車場附近埋伏，見女友出現，他拿出全長30公分的鋼刀，壓制女友短短10秒內狂刺殺7刀，犯後隨即離開現場，女友送醫急救仍因大量失血、多重器官衰竭而死亡。
他否認恐嚇女友，也否認有殺人犯意，供稱他帶鹽酸到女友住處，是因為女友交代他要洗廁所，另他沒有想要殺死女友，只想要教訓女友。
法院認為，楊敬欽案發前已多次傳訊恐嚇，包括「把妳玩死，我這把年紀已夠本了」、「你是位人盡可夫的浪蕩女」等語，認為楊確實有恐嚇女友的動機。
再者，楊敬欽在案發前購買凶刀，選擇女友上班前、上班地點停車場行凶，過程短短10秒內砍殺7刀，顯見是預謀犯案，非臨時起意。
法院指出，楊敬欽手段凶殘，且造成被害家屬無可彌補損害，但審酌楊已滿71歲，無期徒刑依法須執行超過25年，才能申請假釋，再三考量認為沒有剝奪楊生命的必要，一、二審均判無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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