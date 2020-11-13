差6歲姊弟戀才新婚近4月…夫家暴掐死妻 檢依殺人起訴求重刑

駱姓男子（左二）涉嫌勒斃妻子被捕。本報資料照片 做中古車生意的駱姓男子與妻子新婚近4個月，妻子不堪被他家暴要求離婚回娘家，他趁夜裡到妻子娘家掐死妻子逃逸，警方專案小組查出他另涉毒品案落網，到高雄地檢署拘捕他到案。檢方發覺案發前3天，他便曾寫下「一定殺」字句，將全案依殺人罪嫌提起公訴，並請求從重量刑。

檢方調查，駱姓男子（40歲）與大他6歲的洪姓女子今年3月下旬才登記結婚，婚後妻子曾向親友提及遭他毆打、恐嚇，甚至拿槍指著頭，要和他離婚才回娘家居住。

7月10日凌晨，駱姓男子到高雄市鳳山區洪女娘家外守候許久，見妻子回娘家便跟隨進屋到臥室談判近3小時；駱疑要求妻子還結婚時所送的金飾，雙方發生爭執，涉嫌徒手陷死妻子，趁妻子的家人全未察覺時逃逸，但他開BMW轎車逃離途中，在高雄市大寮區撞電桿，棄車離去，赴高雄市小港區投宿汽車旅館。直到當天上午，洪女的朋友去找她，才發現洪女已經死亡。

高雄市警鳳山分局查出駱涉嫌殺妻，追查他的下落，才發覺他在汽車旅館涉嫌吸毒，已被高雄市警三民二分局員警查獲，移送高雄地檢署，當晚專案小組員警趁他步出雄檢門口拘捕他到案。

檢方查出， 駱姓男子行凶後曾傳訊及電話聯繫妹妹的朋友，說「我殺死人了」，10分鐘後又傳給另名暱稱「銘鴻」的男子，稱「我現在不爽，我就殺，我已經殺一個了，我多殺機（幾）個」，7月7日下午還在他的筆記本，寫下「今天一定殺」字句。雖駱否認殺妻，不過，在他妻子頸部驗出與他相符的DNA，檢方認他涉殺人罪。

檢方認為，駱不念夫妻情分，僅因細故將配偶勒斃，手段甚為殘忍，嚴重侵害他人生命權，使被害人家屬傷心難癒，更對案情避重就輕，犯後態度不良，請求從重量刑。