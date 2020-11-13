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撤銷假釋釋憲後最高法院放人 最高檢不排除提非常上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

釋字第796號解釋，認為假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋部分違憲；全國各級法院陸續裁定撤銷「撤銷假釋」處分，截至昨日已有3名受刑人出監，重獲自由。最高檢察署今表示，總長江惠民已責成檢察官研議適法性及後續作為，不排除提起非常上訴。

司法院大法官上周五作出釋字796號解釋認為，只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效；相關條文修正前，相關機關就假釋中因故意又犯罪，被判緩刑或6月以下徒刑者，應「審酌」是否要撤銷假釋。

最高法院刑一庭、刑七庭前天共針對5名不服撤銷假釋聲明異議抗告案，裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」。法界對此作為看法不一。最高檢指出，檢察總長已經責由訴訟組檢察官研議其裁定之適法性及後續應採取何種適當作為，也不排除提起非常上訴。

最高法院刑一庭、刑七庭前天共針對5名不服撤銷假釋聲明異議抗告案，裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」。最高檢表示，已由檢察官研議裁定適法性，不排除提起非常上訴。記者賴佩璇／攝影
最高法院刑一庭、刑七庭前天共針對5名不服撤銷假釋聲明異議抗告案，裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」。最高檢表示，已由檢察官研議裁定適法性，不排除提起非常上訴。記者賴佩璇／攝影

假釋 大法官 釋憲

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