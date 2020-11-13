撤銷假釋釋憲後最高法院放人 最高檢不排除提非常上訴

釋字第796號解釋，認為假釋中犯罪宣告有期徒刑一律撤銷假釋部分違憲；全國各級法院陸續裁定撤銷「撤銷假釋」處分，截至昨日已有3名受刑人出監，重獲自由。最高檢察署今表示，總長江惠民已責成檢察官研議適法性及後續作為，不排除提起非常上訴。

司法院大法官上周五作出釋字796號解釋認為，只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效；相關條文修正前，相關機關就假釋中因故意又犯罪，被判緩刑或6月以下徒刑者，應「審酌」是否要撤銷假釋。