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立委廖國棟助理收賄180萬認罪 「3條法律」求減刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理立委集體貪瀆案，今天傳喚立委廖國棟國會辦公室主任丁復華出庭，丁全面認罪求減刑、輕判，他的律師主張，丁已繳回犯罪所得，且適用證人保護法，加上貪汙案屬身分犯而丁不是公務員，希望合議庭量刑時能對丁輕判。

丁復華在SOGO經營權爭奪戰中，被控向太平洋流通公司前董事長李恆隆收賄180萬元，丁的「老闆」廖國棟被控收賄790萬元，丁偵查中即自白犯罪，將犯罪所得180萬元繳回，今年9月起訴後被法官諭知以50萬元交保。

丁復華今天說，偵查中他稱沒有案卷中所載有關「170萬元」的事，他後來在起訴書中也沒見到這筆錢，至於一直被談論的「170萬元」或「200萬元」部分，丁說，可能是「白手套」是知公關公司總經理郭克銘直接拿給廖國棟的。

丁復華委任律師李傳侯、徐克銘辯護。律師團說，檢察官因丁認罪，起訴時以貪汙治罪條例繳回犯罪所得、訴訟身分轉「汙點證人」適用證人保護法事由建議減輕其刑，不過，刑法31條也規定與身分犯犯罪主體有共犯關係時，如非身分犯時，還有減刑規定，建議法官以「3條法律」審酌丁復華應如何量刑。

此外，2名律師、公訴檢察官團隊都稱，目前沒有聲請證據調查的必要，法官開庭20鐘結束，諭知丁復華庭期侯核辦。

立委廖國棟國會辦公室助理丁復華今天出庭認罪。記者王聖藜／攝影
立委廖國棟國會辦公室助理丁復華今天出庭認罪。記者王聖藜／攝影

丁復華 廖國棟 SOGO貪汙案

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