聽新聞
test
0:00 / 0:00
電商傳奇開法拉利撞死騎士 檢方續查超速起訴
匯聚科技精品家電總經理郭永福，2017年駕駛法拉利在五指山路段，撞死19歲蔡姓騎士，檢方原不起訴處分，家屬不服聲請再議，高檢署將全案發回續查。士林地檢署依行車事故鑑定報告，認定郭超速撞死蔡男，日前依過失致死罪起訴郭。
郭永福是台灣電商傳奇人物，刷信用卡借款創業，代理國外無線手持吸塵器熱賣，嗜好玩車，擁有三輛法拉利，將吸塵器品牌廣告貼在千萬跑車上，繞行北市區引發關注。
郭永福2017年12月20日下午2時許，開著白色法拉利行駛在新北市汐止區汐萬路三段北往南方向，準備要到五指山喝咖啡，當時蔡姓騎士超速過彎自摔，失控滑行對向車道，也就是法拉利前方，車頭撞及騎士，騎士送醫後當日下午4時許，因顱內出血死亡。
檢察官首次偵查認為，蔡男超速過彎，打滑摔車跨越雙黃線發生車禍，郭的行車記錄器顯示法拉利無跨越雙黃線，現場無剎車痕跡，車速應不快，處分不起訴。家屬不服聲請再議，全案發回續查。
逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心，以機器換算法拉利的車速報告顯示，事故前進入事故路段護欄平均速度約62.35kph，郭、蔡雙方均有超速行為。
郭雖喊冤沒有過失，也沒有超速，當時上坡準備要過彎，是機車車速過外打滑到他前方的車道，才會發生車禍，「看到對方機車滑過來就煞車，」但檢察官認定，郭永福涉犯過失致死罪，因警方到場處理事故時，郭留在現場符合自首規定，建請減輕其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言