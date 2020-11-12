愛妻協助前里長朱雪璋逃亡大陸 檢警拘提後以10萬交保

台北市光信里前里長朱雪璋砍人經判刑定讞後偷渡大陸。朱雪璋偷渡部分，朱的妻子吳佩樺等人涉聯繫人蛇協助偷渡，檢警今日拘提吳女等3人到案，檢察官複訊後依違反入出國及移民法，命朱的徒弟黃琮元以8萬元、陳希勤以5萬元、吳佩樺以10萬元交保。

朱雪璋因不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁並拍照，設局邀約比武，拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞。

朱雪璋在今年5月，試圖搭機逃往大陸遭海關攔阻，隨後展開逃亡，北檢簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，5月底發布通緝。朱雪璋試圖搭機出國失敗後，四處躲藏最後在屏東以80萬元代價，坐船偷渡到大陸東南沿海地區。

朱雪璋到大陸後為誤導警方，一方面由親友拿他的手機開開關關，製造還在台灣假象；另方面讓家人到三峽龍泉墓園掃墓，再傳照片給已在大陸的他，以跳板程式在臉書打卡，誤導警方以為他仍在台灣。9月14日，朱從廈門搭機押返台灣發監服刑。