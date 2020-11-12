最高法院撤銷「撤銷假釋」處分 法務部：有3人已出監

針對最高法院根據司法院釋字796號解釋裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」，讓多名受刑人回復為假釋狀態，監獄所如何放人？法務部今天說，相關案件分由最高法院、台灣高等法院、台中高分院撤銷裁定，檢察機關收到資料後，會立即依個案不同情節個別辦理。

法務部表示，有3位相關受刑人因無其他案件須執行，由檢察官開釋票放人，被釋放受刑人原假釋尚未期滿者，應於24小時內向地檢署觀護人報到，此外，另有4人因尚有其他案件要執行，則由檢察官換發指揮書接續執行。

法務部說，法務部已於解釋公布當日傳真行文台高檢署即時就通案、個案依法處理，本月11日也邀集召開因應會議，針對後續處理流程、個案審酌事項充分討論，以供各檢察、矯正機關辦理。

大法官上周五作出釋字796號解釋認為，只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效；相關條文修正前，相關機關就假釋中因故意又犯罪，被判緩刑或6月以下徒刑者，應「審酌」是否要撤銷假釋。