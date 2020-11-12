不堪重負殺害植物人母 法院判10年徒刑

高雄楊姓男子因失業，又需照顧10多年前車禍成植物人的郭姓母親，不堪重負下，持菜刀刺母胸口3刀，導致郭母死亡，犯案楊向楠梓警分局自首，橋頭地院考量楊的家庭狀況、加上胞妹求情，並符合自首要件，今天依造殺害直系血親尊親屬罪，判處10年有期徒刑，褫奪公權5年。

郭女因在12年前10月因車禍受傷成植物人，事後郭在安養機構接受專人照顧10餘年，期間都仰賴高職畢業的楊在鐵工廠工作的薪水、車禍賠償金及保險金繳交費用，但因楊多年無業，無力支付郭母的醫療費用，不看重負下萌生殺意。

在今年5月初時，楊男將郭母從安養之家接回住處照料，直到隔天下午2點多時，楊趁同住家中的胞妹不注意，手持菜刀，往郭母胸腹部連刺3下，導致母親左肺、橫膈膜、肝臟受創，併發氣血胸、填塞而當場死亡。

當晚楊男自行撥打電話給楠梓警分局翠屏所自首，坦承殺害郭母，警方聞訊後立即到場將他逮捕。

楊男應訊及審理時認罪，犯案後主動打電話報警符合自首要件，楊的胞妹、舅舅都稱楊很乖、很孝順，在求學時代就會主動打工分擔家中經濟，郭成植物人時也挺身而出照料，甚至當庭表示盼望從輕量刑，楊在開庭時也表明希望刑期在7年以下。

法官認為，楊男殺害無法反抗的母親，嚴重違反倫常孝道，且郭母養護金額均非甚鉅，可求助外界並非只能獨自面對，考量他封閉自我，又遇上經濟狀況導致心理無法負擔，在母親出車禍後有憂鬱症傾向，判處他10年有期徒刑、褫奪公權5年。