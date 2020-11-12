室內陽台熱水器害租客一氧化碳中毒 房東遭起訴

高雄兩名房客前年洗完澡後突感不適，其中一人甚至口吐白沫。經就醫證實一氧化碳中毒後控告房東。檢方認為熱水器雖裝在陽台，但窗戶沒開也沒排氣管，因此依過失傷害起訴房東。

高雄地檢署起訴書中指出，詹姓、黃姓房客前年7月2日起向沈姓房東租屋，但詹姓、黃姓房客前年9月12日在洗澡後，卻因熱水器燃燒不完全產生一氧化碳滯留，導致詹姓房客口吐白沫、身體抽搐；黃姓房客身體無力。

其中黃姓房客趁還有意識時趕緊撥打119求救，兩人送醫後證實是一氧化碳中毒，並懷疑是因熱水器裝在加蓋陽台內才釀禍，因此報警。

檢警勘驗現場後發現，案發當天陽台鋁窗跟臥室門都沒開，只有主臥室連結陽台的門開著。據此認定是因熱水器燃燒不完全產生的一氧化碳滯留在陽台和主臥，造成兩人中毒。

檢方調查，兩名房客承租的房屋雖有加蓋的後陽台，但因後陽台緊鄰主臥室，使原屬室外空間的後陽台和室內空間結合，應視為室內的一部分。

高雄地檢署檢察官認為，一般人都知道熱水器應裝在建築物外牆或空氣流通位置，但房東卻將熱水器裝在室內，沒安裝排氣管，對外鋁窗也保持關閉狀態，就貿然租給房客居住使用，導致兩人受傷，因此依過失傷害罪對房東提起公訴。