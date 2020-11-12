前議長張宏年生活無法自理 鉛中毒案提訊中醫師呂世明

台中市盛唐中醫診所負責人呂世明所開立的藥粉，被檢驗出含禁藥硃砂鉛中毒，致前議長張宏年一家四口鉛中毒，呂世明遭羈押禁見，檢察官今天下午提訊呂世明，並傳張宏年的兒子即市議員張彥彤出庭，張彥彤表示父親鉛中毒嚴重，生活無法自理，呂的辯護律師表示，醫師的出發點是方了救病患，不會故意傷害病患。

前議長張宏年一家四口鉛中毒，家人服用了盛唐中醫診所開立的藥物後出現鉛中毒症狀，經緊急治療後目前僅張宏年的兒子即市議員張彥彤出院，其餘人仍在住院中。台中市衛生局經檢驗，發現藥粉中含有禁藥硃砂，是造成鉛中毒的主因。

台中地檢署偵辦中藥硃砂鉛中毒案，查出盛唐、九褔中醫診所開立給患者的中藥含有硃砂及鉛成分，致多名患者鉛中毒，而硃砂早在15年前禁止藥用，台中地檢署於8月7日依涉嫌違反藥事法等罪，聲請羈押盛唐中醫診所負責人呂世明、九福中醫診所負責人洪彰宏、欣隆藥業有限公司負責人歐國樑等三人獲准。

偵辦檢察官今天提訊被羈押的盛唐中醫診所負責人呂世明，並傳訊前議長張宏年的兒子即市議員張彥彤 ，以及數位病患，針對本案諸多疑點調查，張的辯護律師表示，一個專業中醫師，明知硃砂為禁病，且內有諸多重金屬，不能拿來治病。

張彥彤表示，父親張宏年鉛中毒嚴重，生活無法自理，開完庭後，還要趕去醫院照顧父親。

呂世明的辯護律師針對當事人被控殺人未遂、重傷害等，強調醫師的出發點是為了救病患，不會故意傷害病患。