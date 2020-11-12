新北男網購壯陽藥 「日本藤素」含禁藥成分遭起訴

新北市一名江姓男子為壯陽效果，去年從香港網購「日本藤素」填寫姓名欲在超商貨到付款取貨，卻被台北關稽查人員發現包裹產品成分含有禁藥「赤根草」依違反藥事法移送偵辦。台北地檢署調查後，認為江男未經許可擅自輸入，日前依法將他起訴。

「日本藤素」是知名壯陽藥，網路傳聞可有效改善男性性能力。檢方調查，江姓男子去年9月14日前某時許，在台灣上網訂購日本公司所生產、來源地為香港的「日本藤素」。江男在網站上填寫真實姓名，並採用貨到付款方式在超商取貨。

賣家把郵件包裹報關、運送，並委由不知情的航空貨運承攬公司處理報關事宜。賣家寄出禁藥後，關務署台北關稽查人員抽核包裹，察覺有異，將內容物送驗，發現內含「赤根草」成分，因此由航警局將他移送偵辦。

檢方指出，該產品含有「赤根草」成分，使用於人體，應為藥事法規定的藥品，需經衛福部查驗登記，核准發給藥品許可證後，始得輸入。如未經核准擅自輸入，即屬藥事法第22條第1項第2款所稱的禁藥，不得任意輸入。