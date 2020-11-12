無牌網拍「過敏兒救星」愛妥麗乳液 賣家觸法獲緩起訴

三名「媽咪賣家」在蝦皮購物商城，販售用於治療嬰幼兒皮膚過敏的「atopiclair 愛妥麗」cream乳液，遭依違反藥事法函送法辦。台北地檢署考量羅女、陳女經衛生局通知後就不再販售，今給予不起訴處分，另名持續販售的陳姓賣家，獲緩起訴處分，期間1年，須支付公庫1萬元。

法國製造的「愛妥麗保濕敷料」號稱「異敏兒皮膚炎救星」，要從境外輸入我國及販售的藥商，必須先申請取得衛福部「醫療器材許可證」，否則依照違反藥事法相關規定究辦。

檢方調查，三名「媽咪賣家」私自從網站訂購，從法國大量進貨，並在蝦皮購物商城販售「atopiclair 愛妥麗保濕敷料」cream乳液，主打提供給罹患異位性皮膚炎的過敏兒治療使用。經北市衛生局發函警告觸法並向調查局檢舉法辦。